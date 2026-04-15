Bruselas baraja imponer un día de teletrabajo semanal y transporte público gratuito por la crisis por la guerra de Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa en Bruselas. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Bruselas estudia imponer un día de teletrabajo obligatorio a la semana y abaratar o hacer gratuito el transporte público ante la crisis energética por la guerra en Irán. La Comisión Europea propone ayudas directas y precios regulados temporales para los hogares más afectados por el encarecimiento de la energía. Se contemplan medidas de apoyo a sectores como agricultura, pesca y transporte, que cubrirían hasta el 50% de los costes adicionales de combustible y fertilizantes. Bruselas apuesta por incentivar el uso de energías renovables y ofrece subvenciones e incentivos fiscales para tecnologías como bombas de calor y paneles solares.

Bruselas estudia una serie de medidas como imponer a las empresas un día de teletrabajo obligatorio a la semana o abaratar el transporte público, incluso que sea gratuito, ante la crisis energética por la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el consecuente encarecimiento del petróleo y el gas.

Estas propuestas forman parte del paquete de medidas que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, presentará la próxima semana a los líderes de los 27 Estados miembro, según ha informado RNE y la agencia Reuters.

Como medida urgente, la CE plantea instar a las empresas y organismos públicos a que, cuando sea posible, establezcan "al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana" para reducir los desplazamientos diarios de los empleados, así como el consumo de combustible.

Otra de las medidas a corto plazo sería la posibilidad de estudiar el cierre de determinados edificios públicos en momentos concretos para ahorrar consumo energético.

Con ello, la CE pretende rebajar la demanda sin frenar la actividad profesional ni poner en riesgo los servicios básicos.

Bruselas apuesta también por hacer más accesible el transporte público. Así, recomienda a los Estados miembros que estudien la opción de abaratar los billetes e incluso ofrecer transporte gratuito para algunos colectivos para así reducir el consumo de combustibles fósiles y aliviar el impacto económico en las familias.

Además, la CE prepara medidas de apoyo directo para los hogares más afectados por la subida del precio de la energía con ayudas económicas específicas, precios regulados temporales o reducciones de impuestos en la electricidad para los consumidores más vulnerables.

Así mismo, defiende evitar los cortes de suministro eléctrico en casos de impago, garantizando así que los hogares más vulnerables no queden desprotegidos en plena crisis energética. Una medida que ya se aplica en España tras la aprobación del decreto anticrisis en marzo.

La CE planea proponer también medidas temporales como subvenciones, subsidios, exenciones fiscales y préstamos para mitigar el impacto de la guerra de Irán en la agricultura, la pesca y el transporte.

Una vez adoptadas, estas medidas de ayuda se concederán hasta finales de año y cubrirán hasta un 50 % de los costes adicionales de combustible y fertilizantes derivados de la crisis iraní.

Los precios mundiales de los fertilizantes se han disparado en las últimas semanas tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz, una estrecha ruta marítima a lo largo de la costa iraní.

Gran parte de los fertilizantes del mundo se fabrican en Oriente Próximo, y un tercio del comercio mundial transita por Ormuz. El miércoles, las Naciones Unidas advirtieron que la escasez de fertilizantes afectaría con mayor dureza la seguridad alimentaria y, por ende, la estabilidad de los países en desarrollo.

Ante la elevada dependencia de combustibles fósiles, Bruselas pone el foco en las energías renovables. Así propone a los Estados miembro incentivos fiscales y ayudas para la implementación de bombas de calor, baterías recargables, paneles fotovoltaicos o ventanas de alto rendimiento, así como promover tarifas sociales y subvenciones para reemplazar calderas.

El borrador va incluso más allá y deja abierta la puerta a que la Comisión estudie de forma individual medidas temporales adicionales.