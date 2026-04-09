El Gobierno prepara la nueva fase de liberación de reservas petrolíferas para hacerla "en el mejor momento"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Europapress

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno prepara una nueva fase de liberación de reservas petrolíferas para ejecutarla "en el mejor momento", según la ministra Sara Aagesen. España ya liberó reservas equivalentes a cuatro días de consumo nacional y la próxima fase contempla la liberación de otros 8,3 días. La liberación total autorizada por el Gobierno incluye hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, acordados con la Agencia Internacional de la Energía. La ministra descarta problemas de suministro de queroseno en España y destaca que el país mantiene una posición competitiva respecto a otros mercados.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que se está preparando la siguiente parte de la liberación de productos petrolíferos.

Una parte que se aprobó a mediados de marzo para moderar el impacto de la guerra en Irán, cumpliendo el acuerdo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para llevarla a cabo "en el mejor momento".

En declaraciones a la prensa tras mantener una reunión con los agentes del sector gasista y petrolero, Aagesen señaló que, en el caso de España, la primera parte de esa liberación ya se produjo, con un total de reservas equivalentes al consumo de cuatro días de consumo nacional, y que la siguiente parte son otros 8,3 días.

"Estamos trabajando con Cores, pero también con los distintos operadores para hacerlo en el mejor momento que nos permita estar todavía mejor preparados en nuestro país", dijo al respecto.

El pasado 17 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, comprometidos por España dentro del acuerdo alcanzado por los miembros de la AIE para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo durante 90 días, que procederán en su totalidad de las reservas de la industria.

De esos 11,5 millones de barriles a liberar, 2,2 millones son en gasolina, nueve millones de barriles en destilados medios -gasóleos de automoción y otros gasóleos, como también los querosenos que se usan para aviación- y unos 297.000 barriles en el caso de los fuelóleos.

La liberación se acordó llevar a cabo en varias fases, con una primera, inmediata, que puso en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo nacional -3,75 millones de barriles-, mientras que las siguientes fases dependerían de la evolución de los acontecimientos.

Por otra parte, Aagesen subrayó que en la reunión de seguimiento mantenida con el sector gasista y petrolero se ha constatado la "tranquilidad" y "buen funcionamiento" de todo el sistema en el país.

Suministro de queroseno

Asimismo, descartó por completo posibles problemas de suministro de queroseno en España y aseguró que, además, el país se encuentra en una posición muy competitiva con respecto a otros en este sentido, ya que el peso de su importación es menor.

"No hay problema de suministro de queroseno en nuestro país. Existen todavía reservas y es más, los operadores, en este caso las refinerías, están maximizando la producción de queroseno y también de gasóleo", dijo.