Los audios de REE del apagón apuntan a que "alguien quería demostrar algo" al incorporar masivamente la fotovoltaica

La responsabilidad por el apagón sigue sin atribuirse claramente, y los informes oficiales apuntan a una causa multifactorial sin un culpable definido.

Expertos del sector insisten en que la integración de renovables debe acompañarse de medidas técnicas, como la instalación de compensadores síncronos.

Los técnicos de REE alertaron repetidamente sobre la dificultad de operar la red con los recursos disponibles y sobre oscilaciones bruscas causadas por la fotovoltaica.

Nuevos audios de Red Eléctrica revelan que existían problemas con la entrada masiva de energía fotovoltaica en la red antes del apagón general.

Se conocen nuevas conversaciones que mantenían los centros de control de Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, con las distribuidoras no solo momentos antes del apagón general, sino horas, días y meses antes.

Son las transcripciones de los audios solicitados por la Comisión de Investigación del Senado que vuelven a revelar que había un problema con la entrada masiva en la red de la fotovoltaica a primera hora de la mañana, pese a que los informes oficiales han apuntado a una causa multifactorial sin un culpable claro.

"Es la solar, ahora es la solar, solamente la solar, la entrada y salida de eso, es lo único", decía el técnico de REE el mismo día del cero energético a las 10:59 horas al centro de control de Sevilla.

"Hay cientos de audios así", explican fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia. "Los operadores de Red Eléctrica se quejan explícitamente de que no se puede operar la red con los recursos (centrales que tienen)".

"Pero escuchando a los técnicos probablemente alguien tenía la ambición de demostrar algo justo aquel día, aquel fatídico 28 de abril, precisamente el buque insignia del Gobierno, como el país de las renovables".

Justo aquella mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, participaban en el foro internacional de inversión “Invest in Spain Summit”, organizado por el Ministerio de Economía e ICEX para atraer inversión extranjera, en el Casino de Madrid.

"Todos los expertos ya estábamos advirtiendo cuáles eran los problemas que tenía la incorporación masiva de la fotovoltaica en cuanto salía el sol por el horizonte y su desaparición en cuanto caía la tarde", explica un experto en el sector.

Problemas previos

No fue la primera vez. El 31 de enero de 2025, a las 11:42 horas, la conversación entre REE y el centro de control de Barcelona apuntaba a problemas de oscilación. "Hemos mirado y justamente ha habido un cambio de -500 (MW) a +500 (MW), o sea, de 1000 (MW) de golpe. ¿Ha tenido Francia algún problema o algo?", preguntaban desde la ciudad condal.

Pero el operador del sistema eléctrico le contesta que "no, no lo que se ha visto, … alguien ha soltado fotovoltaica y han soltado una barbaridad, y entonces ha habido un exceso de exportación. Y es lo que ha pasado".

"Ha sido una oscilación muy muy bestia. Así que, no sé, tendrán que.... esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa", comentaban entre ellos.

"El problema no es que se construyan más renovables, sino incorporar esa capacidad acompasándolo con medidas técnicas, por ejemplo, con más compensadores síncronos", apunta otro experto a este diario.

"Hemos tenido que tener un apagón general en todo el país para que Red Eléctrica lance una subasta para que se instalen los primeros cuatro".

En marzo pasado, REE lanzó los primeros proyectos de compensadores síncronos para controlar la tensión de la red. La instalación de cada uno de ellos permitirá reforzar la capacidad inherente de la Red de Transporte de energía eléctrica de regular tensión de forma segura.

"El problema ha sido de dejadez porque nadie estaba instalando estas máquinas al no haber obligación ni incentivos para hacerlo", señala Jorge Antonio González Sánchez, Deputy General Manager en la empresa de servicios energéticos REBI.

"Es como si la Administración pública dejara a voluntad del ciudadano hacer la revisión de la caldera de gas cada cinco años o pasar la ITV, nadie lo haría. Pero si te obligan o te dan dinero por hacerlo, la cosa cambia".

La culpa de Nadie

Los audios publicados ya tienen respuesta por parte de REE. La compañía señala que "ante la filtración reiterada e interesada de extractos de conversaciones entre operadores de empresas de distribución y generación con nuestros centros de control y supuestas conclusiones sobre las causas, hay tres informes oficiales que avalan la actuación de Red Eléctrica".

También dice que "la reiterada filtración de audios, ya iniciada hace muchos meses, que constituyen frases acortadas, escogidas y desprovistas del contexto técnico necesario constituyen unos pocos minutos de un periodo de varios meses".

"Ofrecer estos audios como tesis cuando en realidad son una pequeña parte de un corpus de evidencia mucho más extenso, únicamente puede responder a la intención de terceras partes de obviar el conjunto de la evidencia y deslegitimar los análisis, conclusiones y los organismos nacionales e internacionales que los han elaborado".

Todos los expertos consultados concluyen en la misma idea. "Nadie quiere asumir la responsabilidad porque hay mucho dinero en juego, así que quedará en manos de los jueces apuntar a los culpables".