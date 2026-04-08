La escasez de queroseno pone en peligro miles de vuelos en el mundo: Italia, Reino Unido o Australia ya lo racionan

Los Gobiernos están tratando de gestionar la grave escasez causada por la interrupción del suministro de petróleo en Oriente Próximo, al no poder pasar por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán. Y donde ya se está empezando a notar, más allá de los países asiáticos, es en las compañías aéreas por la falta de queroseno.

Los aeropuertos europeos han comenzado a imponer restricciones al repostaje debido a la escasez de combustible para aviones, y las aerolíneas han cancelado vuelos de forma preventiva.

En paralelo, varios países ya han impuesto límites a la cantidad de gasolina o diésel que se puede comprar, mientras que otros están considerando el teletrabajo, la creación de reservas de emergencia, la subvención para la compra de combustibles o la eliminación de la presión fiscal.

En Italia, cuatro aeropuertos (Bolonia, Milán, Treviso y Venecia) han impuesto algunas restricciones al combustible para aviones, según un aviso oficial, que indica que "debido a la disponibilidad limitada de combustible de Air BP Italia, los servicios de repostaje para los operadores vinculados contractualmente a la compañía pueden estar sujetos a restricciones".

El espectro de una nueva crisis energética se cierne sobre Italia. El ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, no descarta medidas drásticas: "Estamos preparados para el racionamiento, si fuera necesario".

Los datos más preocupantes se refieren a las reservas: en caso de una interrupción total del suministro, Italia podría contar con reservas suficientes para aproximadamente un mes. Las autoridades de aviación han establecido prioridades para los vuelos médicos, estatales y de larga distancia.

Racionamiento en Europa

Europa aún no ha implementado un racionamiento generalizado de combustible, pero varios países ya están limitando los suministros o preparando planes de emergencia. Eslovenia ha sido el primer país en introducir restricciones, fijando un máximo de 50 litros por vehículo al día, mientras que otros están considerando medidas similares si la crisis continúa.

El racionamiento de combustible se deberá a la creciente escasez de diésel, gasolina y combustible para aviones. Si bien Europa importa combustible de diversas regiones, sigue dependiendo en gran medida del transporte marítimo internacional y de los mercados petroleros mundiales.

España tiene, como obligación legal y en términos de petróleo, reservas estratégicas equivalentes a unos tres meses de consumo (92 días de existencias mínimas de seguridad).

"Es cierto que en España se produce queroseno en las refinerías que hay en el país, pero no hay suficiente y se tiene que importar de fuera", señalan fuentes del sector petrolero a EL ESPAÑOL-Invertia. Con datos de 2024, de la producción total de las refinerías españolas, los querosenos representaron en torno al 11‑12% del total en peso.

Reino Unido y Alemania

Las cancelaciones e interrupciones de vuelos en Reino Unido ya han comenzado. La aerolínea Aurigny, que vuela a la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, tiene cancelados algunos vuelos desde mediados de abril hasta principios de junio.

El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, también ha anunciado cancelaciones de entre el 5% y el 10% de los vuelos durante el verano si el estrecho de Ormuz permanece cerrado.