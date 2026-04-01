Caída histórica del consumo de gas en marzo, con mínimos de los últimos 10 años: cae la producción industrial un 37%

El suministro de productos gasistas y petrolíferos en España se mantiene estable, a pesar de las dificultades que experimentan otros mercados, como el asiático.

La industria gasintensiva y la petroquímica mantienen su actividad, aunque la primera advierte de una pérdida sostenida de competitividad por el contexto internacional de precios.

La producción industrial vinculada a la cogeneración se desplomó un 37% en lo que va de año, debido a la combinación de altos precios del gas y bajos precios eléctricos.

El consumo de gas en España cayó en marzo a mínimos históricos de los últimos 10 años, afectando especialmente a la demanda convencional de industria, hogares y pymes.

Los datos sobre el consumo de gas en España en el mes de marzo, coincidiendo con el conflicto en Oriente Próximo, revelan un contexto marcado por los altos precios de los mercados internacionales.

"Es una caída histórica de la demanda convencional, que incluye industria, hogares y pymes, con mínimos de los últimos diez años", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Pedro Cantuel, analista y experto en gestión de mercados en Ignis.

Está por debajo de los rangos de consumo entre 2015 y 2025, en un periodo en el que España también sufrió la parálisis de la actividad económica con la pandemia y luego por la crisis energética de 2022, por la guerra en Ucrania.

"Hay una fuerte caída de la industria de la cogeneración, estaríamos hablando que en lo que va de año han parado un 37% frente al mismo periodo de año pasado", explica a este diario Javier Rodríguez Morales, director general de la patronal del sector, Acogen.

"Es la tormenta perfecta, con un mercado eléctrico barato y con el gas tan caro, baja la producción industrial", explica. Por un lado, "las renovables ofertan a precios cero o negativos porque hay sobreabundancia y expulsan a la cogeneración". Mientras tanto, "récord de ciclos combinados con la operación reforzada de Red Eléctrica (REE)".

Demanda convencional (industria y hogares) de gas natural Pedro Cantuel.

Y por otro lado, "porque la retribución regulada que recibimos por vender la electricidad se revisa cada tres meses, y ahora estamos con precios de enero pasado, cuando el gas estaba en unos 30 euros/MWh, así que nos sale a pagar en vez de que nos paguen por producir".

Los números cuadran. La industria de la cogeneración, que desde hace un par de años ya lleva avisando de sufrir una desindustrialización 'silenciosa', con el parón del 50% de su parque, "en lo que va de año ha caído un 37% más la producción".

Industria gasintensiva

No sólo está sufriendo la cogeneración, también la industria gasintensiva. Según su patronal, GasIndustrial, "el problema sigue estando en el precio internacional".

En su editorial semanal, Verónica Rivière, la presidenta ejecutiva, explica que se vive "un contexto especialmente preocupante, mientras la demanda industrial continúa cayendo".

Según el IGIG (Índice de Grandes Consumidores de Gas), en febrero la actividad industrial se redujo un -7%, y en marzo (con datos hasta el día 22) el consumo convencional registra una caída del -12% respecto al mismo mes del año anterior.



"Son cifras alarmantes. Reflejan una pérdida sostenida de competitividad que no parece tener freno. Llegamos tarde. Y cuando actuamos con urgencia, lo hacemos en ocasiones en la dirección equivocada, porque, al final, la cuestión no es técnica ni jurídica, es estratégica", avisa.

Sector petroquímico

Uno de los grandes consumidores de gas es el sector petroquímico, porque lo usa a la vez como materia prima (feedstock) para fabricar productos químicos básicos y como combustible para obtener el calor y vapor que requieren sus procesos de alta temperatura.

Y más ahora, que está en el punto de mira porque la Unión Europea ha advertido de que nos tenemos que preparar para una "crisis energética prolongada".

Precio del TTF, el índice holandés de gas de referencia en Europa, a 31 de marzo de 2026 TTF

Pero ¿está parando también la producción de las refinerías en España? El Gobierno y los representantes de los sectores gasista y petrolero han constatado "la normalidad en el suministro de productos gasistas y petrolíferos" a España.

Tanto la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) como de los operadores de productos petrolíferos y gasistas -AICE, Exolum, Enagás y Sedigás- se reunieron el martes con el Ministerio para la Transición Ecológica para trasladar el mensaje de tranquilidad.

20260330 - Generación cogeneración - 2026 MW ACOGEN

"Todas las plantas petroquímicas en España están funcionando al mismo rendimiento que meses anteriores, no se están tomando ninguna medida que pudiera poner en peligro el suministro de gasolina y diésel a la población", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo único que podría haber influido en la caída del consumo de gas es que el Parque Energético San Roque (Cádiz) de Moeve estuvo parado por mantenimiento 35 días, hasta el 23 de marzo, para llevar a cabo inspecciones reglamentarias y varios proyectos de mejora de la eficiencia energética, así como de limpieza y renovación de equipos.

"Y lo que está ocurriendo con el parque petroquímico en España se puede extrapolar al resto de países europeos", añaden las mismas fuentes.

Un espejo en Asia

Una situación que dista mucho de lo que ocurre en Asia. Las refinerías al otro lado del planeta están recortando procesado, adelantando paradas de mantenimiento y buscando crudos alternativos porque su suministro de crudo del Golfo, del que son mucho más dependientes (en torno al 80%) que Europa, ha quedado estrangulado por el cierre de Ormuz, disparando márgenes y precios de productos.

Si la situación se prolonga, los recortes de carga podrían ampliarse y traducirse en menor oferta de gasolinas, diésel y querosenos en la propia Asia, con impacto en precios internos y posibles restricciones a exportaciones (China, India o Tailandia ya han anunciado recortes de exportación de combustibles).

"Puede que en el futuro Europa se vea en la misma situación que Asia, pero por el momento, está muy lejos de esa realidad", concluyen las mismas fuentes.