El precio final de la electricidad para la industria electrointensiva en España es ya más barato que en Alemania

Tabla de salvación para la industria electrointensiva: recibirá 320 millones de los PGE

Las claves nuevo Generado con IA El precio final de la electricidad para la industria electrointensiva en España se situó en marzo por debajo del de Alemania, con 66,50 euros/MWh frente a 67,73 euros/MWh. La mayor presencia de energías renovables y mejoras normativas han permitido que el incremento de precios en España sea menor que en otros países europeos. Las medidas aprobadas por el Gobierno, como la reducción de impuestos y bonificaciones en peajes eléctricos, han supuesto un ahorro de unos 200 millones de euros para la gran industria. La factura eléctrica para un consumidor electrointensivo español sigue siendo 2,1 veces más cara que en Francia y presenta mayores costes por servicios de ajuste y menores compensaciones por CO2 respecto a Alemania.

El precio final de la electricidad para un consumidor electrointensivo en España se situó a cierre de marzo por debajo del que repercute en un consumidor industrial alemán.

En concreto, ha rebajado el coste hasta los 66,50 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 67,73 euros/MWh en Alemania, lo que supone un 1,8% menos, según datos del barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

La patronal de la gran industria electrointensiva destacó que la crisis energética actual por el conflicto en Oriente Próximo está teniendo un impacto negativo en los precios eléctricos industriales.

Sin embargo, está siendo menor en el mercado en España por la mayor presencia de las renovables y las mejoras introducidas en el Real Decreto-ley 7/2026, "que han reducido la subida en los precios finales desde el 24% al 16% frente a los precios del 2025.

Por ello, AEGE pidió que estas medidas de carácter coyuntural se conviertan en medidas estructurales, ya que "permitiría, sin duda, transformar esta mejora competitiva en permanente".

Dentro de la batería de medidas en respuesta a la crisis de Oriente Medio aprobadas por el Gobierno, con medidas de tipo impositivo como una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad en su tipo impositivo, cayendo del 5,1% hasta el 0,5%, o la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

También se acordó recuperar la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria, de las "más expuestas al 'shock' energético por la crisis, y que el Ejecutivo estimó que supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros.

La factura eléctrica de los clientes industriales está formada por los costes de adquisición de la energía, que incluye la energía en el mercado mayorista y costes añadidos al precio del mercado, así como por los peajes de acceso a las redes eléctricas, cargos e impuestos.

Adicionalmente, el consumidor electrointensivo europeo obtiene distintas compensaciones por su contribución al sistema eléctrico y por la compensación de las emisiones indirectas de CO2.

No obstante, con respecto a Francia la factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es 2,1 veces el coste de la energía en el país galo, que se sitúa en los 32,05 euros/MWh.

20,3 euros/MWh más

En este sentido, AEGE subrayó que los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania.

Esto amplía la brecha competitiva en más de 20,3 euros/MWh.

Asimismo, las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria.

En concreto, en Alemania acceden a compensaciones por encima de las de España por un total de 21 euros/MWh superiores.