Plenitude, de la italiana ENI, ve a España como motor renovable de Europa: "En las crisis, siempre surgen oportunidades"

La empresa apuesta por la hibridación, el almacenamiento en baterías y la colaboración con municipios, alineándose con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática total en 2040.

Plenitude desarrolla más de 500 proyectos renovables en España, con inversiones superiores a 1.000 millones de euros y una cartera de 2 GW en distintas fases.

La compañía ha duplicado su capacidad instalada en España en tres años, alcanzando los 900 MW y prevé llegar a 1.800 MW en 2026, con proyectos de eólica y fotovoltaica.

Plenitude, filial verde de ENI, considera a España como motor clave para el desarrollo de energías renovables en Europa, a pesar de los retos actuales del sector.

Plenitude, la filial "verde" del gigante energético italiano ENI, tiene claro que España sigue siendo uno de los países con más potencial en el desarrollo de energías renovables, pese a la “fase crítica” que viven en los últimos años con un exceso de vertidos (electricidad que no se consume), precios hundidos o proyectos a los que no les salen los números.

"En todas las crisis, siempre surgen oportunidades, incluso con la situación actual con el conflicto de Oriente Próximo, puede haber una aceleración de las políticas renovables en Europa", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

Bruselas tiene la llave para simplificar, por ejemplo, "el permitting que abriría la puerta a la construcción de más capacidad renovable y a un mayor ritmo", puntualiza.

Por el momento, la compañía del 'perro de seis patas', icónico de su matriz, pero de color verde, aterrizó en España en 2021 y solo tres años después, doblaron la capacidad instalada, de 400 MW a 900 MW, y este año 2026 lo volverán a hacer. "Llegaremos a los 1.800 MW".

Su cartera se reparte por igual entre parques de eólica terrestre y fotovoltaica. Sin embargo, la compañía no ha tirado la toalla en eólica marina con proyectos que están en stand by en las islas Canarias y frente a las costas de Cataluña, a la espera de que "se defina el marco normativo" y puedan valorar sus propuestas.

"Tenemos una visión de largo plazo, y trabajamos en países donde nos vamos a quedar muchos años", asegura a este diario sobre una compañía que está presente en más de 15 países en todo el mundo, "principalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, Kazajistán y Australia".

De hecho, la 'canibalización' de la fotovoltaica no les afecta especialmente porque "desarrollamos proyectos con financiación propia", pero Mollicone recuerda que es importante "acelerar la regulación para flexibilizar la demanda y promover el almacenamiento".

Más de 15 GW

Los proyectos eólicos y solares están en Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Cataluña, con más de 500 proyectos en construcción, y una inversión acumulada en los últimos años que supera los 1.000 millones de euros.

"Muchos de esos parques tienen proyectos de hibridación con baterías, pero estamos esperando a que se apruebe el mecanismo de capacidad, necesario para tener una señal de precios", aclara la responsable de Plenitude a este diario.

Mariangiola Mollicone, directora de Energías Renovables para Europa Occidental y directora general de Plenitude Renewables España Plenitude

El futuro en España de esta compañía, en la que Eni posee un 70%, y el 20% es del fondo estadounidense Ares y el 10% del fondo Energy Infrastructure Partners (EIP), es prometedor.

La compañía también está trabajando en una cartera de 2 GW en distintas fases de desarrollo en todo el país, que incluye iniciativas como la hibridación de plantas, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y repotenciación.

Pero Mollicone quiere destacar que "siempre tenemos en cuenta la relación con los territorios, buscamos sinergias con los municipios, hablamos con la población y explicamos lo que queremos hacer, para nosotros es muy importante para desarrollar los proyectos renovables".

Plenitude se ha alineado en España con la estrategia global del grupo: alcanzar la neutralidad climática total (Net Zero) en los alcances 1, 2 y 3 en 2040, con objetivos intermedios ligados a renovables, certificación de energía verde y movilidad eléctrica.

Otros negocios

El equipo local especializado en España suma 270 profesionales que además se dedican a la comercialización de gas y electricidad, desarrollan proyectos de autoconsumo (tanto industrial como doméstico) y buscan consolidarse como actor relevante en puntos de recarga de vehículo eléctrico, "donde prevemos un crecimiento muy importante".

Está presente en más de 15 países en todo el mundo, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 15 GW para 2030, y aunque su negocio en Italia es el más grande de todos, suministra energía a más de 10 millones de hogares y empresas en toda Europa, para llegar a los 15 millones de clientes en 2030.

Unas cifras que avalan el potencial de Plenitude, que ha llegado a España para quedarse participando de un sistema eléctrico en plena transformación. En apenas cuatro años se ha hecho un hueco en generación renovable (1.800 MW), comercialización (alrededor de 500.000 clientes retail) y recarga del vehículo eléctrico.

Ahora ambiciona dejar de ser un nuevo actor en nuestro país para convertirse en uno de los que marcan el rumbo, con crecimiento orgánico, pero "sin dejar de mirar lo que hay en el mercado", concluye Mollicone.