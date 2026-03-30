Los ministros de Energía de la UE se reúnen este martes para coordinar una respuesta a la guerra en Irán

Sala de reuniones del consejo de ministros de la Unión Europea. Invertia

Las claves nuevo Generado con IA Los ministros de Energía de la UE se reúnen para coordinar una respuesta a la crisis energética provocada por la guerra con Irán. La escalada bélica ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz y ataques a infraestructuras energéticas, elevando los precios del gas en Europa más del 70%. La UE pide medidas coordinadas para llenar reservas de gas, estabilizar mercados petrolíferos y evitar respuestas nacionales fragmentadas. Aunque el suministro inmediato está asegurado gracias a Noruega y EE.UU., Europa teme escasez de diésel, gasolina y combustible para aviones en los próximos meses.

Los ministros de energía de la Unión Europea están convocados a una reunión el martes por videoconferencia a la una de la tarde para coordinar su respuesta a la perturbación de los mercados de petróleo y gas provocada por la guerra con Irán, según un documento informativo interno de la UE.

La fuerte dependencia de Europa de las importaciones de energía la ha dejado expuesta a una escalada de precios desde que la ruta marítima clave del Estrecho de Ormuz fue cerrada de facto y Teherán comenzó a atacar la infraestructura energética en Oriente Medio.

Los precios del gas en Europa han aumentado más del 70% desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Según el documento de la UE, se invita a los ministros a "indicar qué medidas concretas podrían adoptarse para abordar de manera coordinada el endurecimiento de los mercados de petróleo y gas".

"Sigue siendo importante evitar respuestas nacionales descoordinadas y fragmentadas, así como señales perjudiciales para el mercado", añade el documento.

El documento indicaba que los ministros deberían centrar sus esfuerzos en llenar las reservas de gas para el próximo invierno, en estabilizar los mercados de productos petrolíferos y en garantizar estos suministros.

La UE afirma que su suministro de petróleo y gas se mantiene seguro a corto plazo, ya que los principales proveedores del bloque son Noruega y Estados Unidos, en lugar de los productores directamente afectados por las huelgas y los cierres en Oriente Medio.

Pero Europa observa con preocupación cómo se reduce el suministro mundial de ciertos productos, en particular el diésel y el combustible para aviones.

El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, advirtió la semana pasada que el continente podría enfrentarse a una escasez de energía en abril, y que el combustible para aviones, el diésel y la gasolina se encuentran entre los productos que se verán afectados desde el principio.

Los funcionarios de la UE están tratando de alentar a los países a que comiencen a llenar sus depósitos de almacenamiento de gas natural con anticipación, antes del próximo invierno, para evitar una competencia feroz por los suministros a finales de año, lo que podría provocar nuevos aumentos de precios.