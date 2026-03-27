¿Cómo encontrar la gasolinera más barata en Semana Santa? Puede suponer un ahorro de hasta 20 euros por depósito

Las claves nuevo Generado con IA La diferencia entre repostar en la gasolinera más barata y la más cara puede suponer hasta 20 euros de ahorro por depósito en Semana Santa. El precio medio de la gasolina en España es de 1,56 euros/litro y el diésel está en 1,765 euros/litro, aunque varía según la estación de servicio. Existen mapas y apps como el Geo Portal Gasolineras y comparadores de precios que ayudan a localizar las estaciones más económicas en tiempo real. Repostar los lunes suele ser más económico y aprovechar descuentos de apps de compañías o gasolineras vinculadas a hipermercados puede aumentar el ahorro.

Llegan las vacaciones de Semana Santa -uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos por carretera-, y vuelve una de las preguntas más habituales entre los conductores: ¿dónde está la gasolina más barata? La diferencia entre la más cara y la más barata puede ser de hasta 20 euros al llenar el depósito.

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,56 euros/litro (antes del conflicto en Oriente Próximo estaba en 1,480 euros/l), y en cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,765 euros/litro (antes en 1,420 euros/l).

Tras la aplicación del descuento del IVA aprobado por el Gobierno (del 21% al 10%) para frenar la subida de precios derivada de los conflictos bélicos, el coste de los carburantes ha moderado su escalada, pero sigue siendo clave comparar antes de repostar, puesto que el precio final depende de cada gasolinera.

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Por ello, de cara a los viajes en automóvil que se hagan durante la operación ida de las vacaciones de Semana Santa que empieza ahora, es muy importante conocer dónde se sitúan las gasolineras más baratas de España.

¿Cómo localizarlas? En el mapa que EL ESPAÑOL-Invertia ha preparado con información del portal del Ministerio para la Transición Ecológica Geo Portal Gasolineras, que actualiza periódicamente el precio de cada uno de los combustibles estación por estación a lo largo de todo el territorio nacional.

Con todo, hay que recordar que hay compañías, como Repsol, BP o Moeve/Galp que siguen ofreciendo descuentos y promociones para viajar a menor coste. Para ello, basta con descargarse su app en el móvil. Téngalo en cuenta a la hora de hacer sus repostajes.

Un detalle más: según el Club RACC, los lunes suelen ser los días más baratos de la semana para poner gasolina y los sábados los más caros. Los precios se van encareciendo a medida que se acerca el fin de semana. Es mejor repostar unos días antes de una operación salida (o retorno, como es el caso) y no esperar al último momento.

Herramientas online

Además de este mapa, existen herramientas que permiten consultar los precios en tiempo real. Es el caso del comparador de CasaCocheCurro.com, que permite conocer de antemano cuánto cuesta el litro de gasolina Sin Plomo o gasóleo en cada gasolinera, sin necesidad de desplazarse hasta ellas.

O la app de la OCU, pwa, el radar de gasolina barata, o como TopGasolineras, FuelMaps, Gasall y similares que usan datos oficiales diarios y muestran los precios actualizados, calculando incluso si compensa desplazarse hasta una low cost.

Pero además, la OCU recomienda tomar nota de algunos consejos antes de salir de vacaciones:

- En autovías recientes, busca mejor una gasolinera que esté cerca de las salidas porque es frecuente encontrar alguna con precios competitivos. A veces se trata de estaciones de servicio que perdieron el tráfico que antes pasaba por delante de ellas y deben competir ahora para atraer público con precios más bajos.

- Permanece atento por si pasas cerca de un centro comercial donde haya un hipermercado o un supermercado con una gasolinera: sus precios casi siempre serán muy competitivos.

- Si circulas por zonas rurales, las gasolineras de cooperativas agrarias también ofrecen precios interesantes, especialmente en gasóleo.

Y además, ahorrar en combustible no sólo depende del precio de la gasolina o el gasoil o de que tu coche consuma poco. Los malos hábitos al volante también repercuten en un consumo más elevado y, por ello, en un mayor gasto económico.

- Respeta las velocidades máximas. No sólo cumplirás la legalidad y ahorrarás en multas de tráfico, también circularás de forma más segura y tu coche consumirá menos. Procura conducir siempre un poco por debajo del límite máximo de la vía: si está permitido ir a 100 km/h, circula a 90 km/h y ahorrarás.

- Vigila la presión de los neumáticos para que sea siempre la adecuada. Circular con menos presión en las ruedas del recomendado por el fabricante aumenta el consumo un 1% por cada 0,1 bares de presión menor a la adecuada.

- Conduce de un modo eficiente. Es decir, sin apurar las marchas, cambiándolas entre 2.000 y 2.500 rpm en los motores de gasolina y entre 1.500 y 2.000 rpm en los diésel; y elige la marcha más adecuada para circular en cada momento. Así se puede ahorrar hasta el 15% en combustible.

- Apaga el motor en paradas de más de un minuto.

- No abuses del aire acondicionado.

- No cargues el coche en exceso.

- Haz un uso moderado de los accesorios eléctricos del vehículo, utilízalos únicamente cuando sea necesario.

- Circular con las ventanillas bajadas provoca que el coche consuma más. Tenlo en cuenta en tus desplazamientos.