Engie compra a Ignis su división de comercialización de energía para pymes

Las claves nuevo Generado con IA Engie ha adquirido el 100% de Ignis Luz, la división de suministro de energía para pymes de Ignis, aunque no se ha revelado el importe de la operación. La operación, pendiente de aprobaciones regulatorias, se prevé completar a mediados de este año y refuerza la presencia de Engie en el mercado energético español. Ignis Luz, fundada en 2021 y con más de 50.000 clientes, se integra en Engie, que ya suministra energía a más de 200.000 empresas y busca superar los 300 TWh en 2030. Ignis seguirá centrada en grandes consumidores y en su actividad como productor independiente de energía, gestionando más de 10 GW de activos energéticos.

Engie ha adquirido el 100% de Ignis Luz, la división de suministro de energía a pymes del grupo energético Ignis, informaron ambas compañías, que no precisaron el importe de la operación.

Ambos grupos energéticos indicaron que se espera que la operación se complete a mediados de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Con sede en Madrid, Ignis Luz se lanzó en 2021 y actualmente suministra energía a más de 50.000 clientes en todo el país, con un foco muy relevante en empresas y negocios.

Esta compra refuerza la presencia de la energética francesa Engie en el mercado español, consolida su posicionamiento a lo largo de la cadena de valor de la energía y representa un importante hito en su estrategia global de crecimiento en comercialización de energía.

Engie, que ya suministra a más de 200.000 empresas, tiene como objetivo alcanzar más de 300 teravatios hora (TWh) de electricidad a empresas y hogares en 2030.

Por su parte, con esta transacción el grupo Ignis avanza en su estrategia, manteniendo su perfil integrado dentro del sector energético y enfocando su actividad de suministro y soluciones energéticas a medida en grandes consumidores.

También continuará con su vocación de crecimiento tanto como productor independiente de energía (IPP, por sus siglas en inglés) -con más de un gigavatio (GW) de plantas de generación en propiedad operativas y en construcción- como compañía de gestión de la energía y gestión de activos -con 10 GW operativos bajo gestión de todas las tecnologías-.

La CEO de Engie España, Loreto Ordóñez, consideró esta operación "un hito clave" en la estrategia de crecimiento en España del grupo y destacó que refleja su compromiso con la Península Ibérica y con el desarrollo de una economía neutra en carbono.

"Contamos con una hoja de ruta ambiciosa y con la firme convicción de que, mediante la innovación, la tecnología y nuestra experiencia, podemos acelerar la transición energética y apoyar a nuestros clientes en su camino hacia la descarbonización", dijo.

Por su parte, el CEO de Ignis Energy, Santiago Bordiú, aseguró que con la integración de Ignis Luz en Engie "proseguirá esta historia de éxito".

"Desde Ignis continuaremos dando las mejores soluciones de suministro de energía y descarbonización a data centers e industria, apoyándonos en nuestras capacidades integrales dentro del sector energético y en nuestra flexibilidad y adaptación a las necesidades de nuestros clientes", añadió.