Corredor (Redeia) se reafirma ante el Senado: "El apagón se inició en una solar en Badajoz, no fue nuestra responsabilidad"

Corredor insiste en que la oscilación en Badajoz fue el detonante y que hubo un incumplimiento de la normativa por parte de otros actores del sector eléctrico.

Audios entre técnicos del sistema y eléctricas revelan alteraciones de tensión los días previos al apagón, atribuidas a picos de tensión y la escasa presencia nuclear en el sistema.

Corredor ha defendido la actuación de Red Eléctrica y señalado que el informe de expertos europeos respalda el proceder de la compañía antes y durante el apagón.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha declarado en el Senado que el apagón del 28 de abril de 2025 se originó en una planta solar en Badajoz y no fue responsabilidad de Red Eléctrica.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha dicho que "no hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica" en el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, en una tensa comparecencia en la comisión del Senado que investiga el ‘cero eléctrico’, que incluso se ha detenido durante unos minutos.

Corredor, que ha regresado al Senado para dar cuenta del incidente, ha pedido amparo a la cámara en dos ocasiones al considerar que se le estaba acusando de mentir con su testimonio y después de que el senador popular Miguel Ángel Castellón se dirigiera -por error, ha dicho él- a ella como "señora del apagón".

Tras esta alusión, que Castellón ha retirado después, el presidente de la comisión de investigación, el popular Francisco Javier Márquez, ha anunciado un receso de cinco minutos "para que se tranquilice la señora Corredor".

"La señora Corredor no está nerviosa, sino enfadada", ha respondido la presidenta de Redeia, matriz del operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica.

Minutos antes, Corredor y Castellón ya se habían enzarzado en un intercambio dialéctico a cuenta de quién es el responsable del incidente que dejó sin electricidad a la España peninsular y Portugal durante la pasada primavera.

Mientras la presidenta de Redeia se remitía al informe, conocido hace una semana, del comité de expertos europeos de Entso-e para defender el correcto proceder de Red Eléctrica antes, durante y después del apagón, el senador popular hacía alusión a una serie de audios entre técnicos del operador del sistema y de las eléctricas.

Los audios transcritos del apagón

El pasado lunes, la mesa y portavoces de la comisión del Senado que investiga el apagón se reunieron en sesión urgente para escuchar una serie de conversaciones entre técnicos de las eléctricas y del operador del sistema, grabadas tanto el día del ‘cero eléctrico’ como en jornadas previas.

La reunión, que tuvo lugar justo tras la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se celebró bajo la modalidad de carácter reservado, por lo que los asistentes pudieron escuchar los registros y leer las transcripciones y tomar notas manuscritas.

Pero no se proporcionó copia de estos audios, que fueron destruidos por los servicios jurídicos de la Cámara Alta al concluir.

Alteraciones de tensión en días previos

Notas redactadas a partir de la escucha de estas conversaciones apuntan a alteraciones de tensión en días previos al apagón.

Así, el 16 de abril de 2025, un operador eléctrico reportó que estaban sufriendo picos de tensión que les obligaba a regular en todas las subestaciones.

Siempre de acuerdo con fuentes parlamentarias, su interlocutor de Red Eléctrica atribuyó esta circunstancia a que apenas había nuclear en el sistema, algo que -indicaría- no sería puntual.

Las notas también recogen una conversación a las 11:20 horas del 28 de abril de 2025, una hora antes del incidente, entre Metro de Madrid, que informó de incidencias en acometidas y sistemas de emergencia, y un operador eléctrico, que dijo que estaban teniendo problemas con Red Eléctrica y que las quejas eran permanentes.

Minutos más tarde, ese mismo día, otro operador eléctrico llamó a Red Eléctrica por los picos de tensión que se estaban produciendo. A tenor de los apuntes transcritos, desde el operador del sistema se respondió que era un vaivén de tensión importante por la entrada de la solar.

Tras difundirse los audios, fuentes de Red Eléctrica subrayaron que "aislar referencias o fragmentos descontextualizados y presentarlos como tesis omite deliberadamente el conjunto de la evidencia y distorsiona el análisis, conduciendo a conclusiones sesgadas".

Oscilación en Badajoz, "primera pieza del dominó"

Corredor ha dicho también que la oscilación forzada de cinco minutos que registró el sistema eléctrico a las 12:03 horas del 28 de abril de 2025 fue la "primera pieza del dominó" que condujo al apagón peninsular, un fenómeno de origen "multifactorial".

Corredor ha insistido en que dicha oscilación partió de una planta fotovoltaica situada en Badajoz, la cual -ha indicado- no ha identificado "jamás", y ha reiterado que todo lo que ocurrió en momentos anteriores "no es relevante".

"Jamás he identificado ni la planta ni tampoco la subestación a la que evacúa su potencia", ha subrayado la presidenta de Redeia. Lo ha hecho después de que el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, negara en sede parlamentaria del pasado 12 de febrero que la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, propiedad de la compañía y ubicada en Badajoz, fuera el origen de aquella oscilación, que provocó variaciones de tensión.

A preguntas del senador del PNV Igotz López, Corredor ha explicado que el evento de las 12:03 horas, media hora antes del incidente, "no fue la gota que colmó el vaso, sino la primera ficha de dominó".

"Esta oscilación duró cinco minutos. Según la analogía que otros intervinientes han dado, es una eternidad. Una eternidad que provocó desconexiones masivas de plantas fotovoltaicas de pequeño tamaño menores a 1 megavatio (MW), que el operador del sistema no ve ni controla", ha continuado.

Así, ha proseguido, todo lo que ocurrió en momentos anteriores entró dentro de los parámetros de funcionamiento del sistema y "ninguno de los acontecimientos" se ha considerado relevante desde el punto de vista técnico para el desencadenamiento del ‘cero eléctrico’.

La presidenta de Redeia se ha remitido a los informes elaborados por el Gobierno, Red Eléctrica y el comité de expertos europeos de Entso-e, que "acreditan que hubo actores en el sector eléctrico que no cumplieron con la normativa vigente en el momento del apagón".

Este hecho derivó en un evento "multifactorial, inédito e imprevisible" aquel 28 de abril, ha respondido al senador de Vox Fernando Carbonell. De acuerdo con Corredor, el operador del sistema utilizó todas las herramientas, pero todas las compañías del sector "también tienen que cumplir con sus obligaciones".

"Se tomaron todas las medidas. Lo que pasa es que las medidas tenían una debilidad, y es que el resto de actores que tenían que aportar seguridad al sistema a través del control de tensión (labor de las eléctricas) estaban absorbiendo menos reactiva de la que les impone la normativa", ha repetido en varias ocasiones.