Los audios de Red Eléctrica el día del apagón: "Hostia, hostia, nos estamos desconectando. Se ha ido todo. Hala, se fue"

El representante de Red Eléctrica reconoce que el problema afectó no solo a una zona, sino que fue generalizado en Andalucía y otras regiones.

Los audios revelan que las fuertes oscilaciones de tensión se atribuyeron a variaciones en la producción solar fotovoltaica.

Las conversaciones entre técnicos reflejan problemas previos en la subestación de Cañaveral, Cáceres, desde las 09:54 horas.

Los operadores de Red Eléctrica detectaron el apagón nacional a las 12:32 horas del 28 de abril de 2025.

Los operadores de Red Eléctrica fueron conscientes a las 12:32 horas del 28 de abril de 2025 del apagón que sufría toda España. Así lo indican los audios que se han escuchado este miércoles en el Senado y a cuya transcripción ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Se trata de una llamada de un representante de Red Eléctrica (REE) a la subestación de Cañaveral, en Cáceres. En ella, reconocía: "Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando".

A ello, el operador de la subestación admitía: "Se nos ha ido todo". A lo que el representante de REE respondía, a su vez: "Hala, se fue. Hasta ahora".

Los audios revelan que a las 09:54, los técnicos de la empresa pública habían hallado problemas en esa subestación, en el Cañaveral. Así se refleja en la llamada de REE a uno de sus operadores.

"He preguntado a los compañeros y nosotros en la red de transporte no hemos tenido ninguna incidencia", indicaba. "Pero sí que han tenido un problema en su subestación. En Pizarroso, en Cañaveral. Ha sido sobre esta hora, así que puede coincidir con eso que hay en Almaraz".

El operador afirma que va a comentar la situación con sus compañeros. Sin embargo, a las 11:31 horas, es él quien llama a Red Eléctrica por "muchas oscilaciones de tensión. No sé si ha pasado algo zona o yo qué sé... O fotovoltaica".

La respuesta del operador de Red Eléctrica responsabiliza precisamente a la producción fotovoltaica. "No ha pasado, no. En principio todo… Vamos, todo lo que es la zona está afectándose mucho por el tema de la solar que está provocando… Sube y baja la tensión, ¿sabes? Es por el tema de la solar".

"¿Es por la variación de la producción solar, ¿no?", vuelve a preguntar el operador de la subestación de Cañaveral.

"Sí, para el tema de la regulación pues la solar pues entra, sale y… Al final provoca que se va para arriba o se va para abajo la tensión", admitía el portavoz de Red Eléctrica. "Está generalizado, no solamente en la zona de Arcos, en toda Andalucía".

Oscilaciones

A las 12:13 horas llega el siguiente contacto, y la situación se habïa agravado mucho. Ante las preguntas del operador de la subestación de la estación de Cañaveral, el representante de REE admitía: "Hay oscilaciones en todo el sistema".

Y que la causa estaría en "la fotovoltaica. Porque están ahora oscilando igual que no lo sabemos, pero... Variaciones muy grandes de fotovoltaica por precios, intercambios... Pocos grupos con inercia en el sistema...".

Y, tras resoplar, el técnico de REE admitía: "Está jodida la cosa".