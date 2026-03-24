Endesa reúne a su consejo de administración con el futuro de Bogas al frente de la eléctrica encima de la mesa

La decisión final sobre la continuidad de Bogas dependerá de Enel, que controla la mayoría en el consejo y la Junta, siguiendo su política de rotación de altos directivos.

Bogas, que lleva 45 años en la compañía y 12 como CEO, ha sido clave en la transición energética y la modernización de Endesa, con inversiones récord y reconocimientos internacionales.

Enel, principal accionista de Endesa, sopesa un relevo en la dirección por motivos de edad, ciclo y estrategia, buscando un perfil más joven para liderar la nueva etapa.

El consejo de administración de Endesa se reúne para decidir sobre la continuidad de José Bogas como consejero delegado y la fecha de la próxima Junta de Accionistas.

El consejo de administración de Endesa se reúne este martes, 24 de marzo, para decidir, entre otros asuntos, la fecha para que la compañía convoque su Junta de Accionistas y cuál será el orden del día.

Sobre la mesa vuelve a estar el posible relevo de José Bogas como consejero delegado, por una combinación de factores de ciclo, edad, gobierno corporativo y nueva estrategia, más que por una pérdida de confianza en su gestión.

Bogas cumplirá 71 años en 2026, una edad que podría ser razón más que suficiente para que la italiana Enel, su principal accionista (70,1%), decidiera dar un giro de timón y buscar entre su agenda de directivos italianos.

La matriz ha dejado claro que busca un directivo más joven para la nueva etapa de Endesa, sin descartar ni un perfil “de la casa” ni una opción italiana proveniente del propio grupo Enel. En los últimos encuentros de Bogas con los medios ha estado acompañado por Marco Palermo, director general económico-financiero, lo que ha desatado los rumores sobre su posible sucesión.

“Una de las razones por las que Enel puede decidirse por el cambio en la dirección de Endesa es que, esta primavera, toca nueva ronda de nombramientos en varias empresas controladas por el Gobierno de Meloni y en numerosas entidades públicas, al expirar los consejos de administración”, señalan fuentes conocedoras de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Entre las posibles reelecciones y nuevos nombramientos, la atención se centra principalmente en los altos directivos de cinco grandes empresas, una de ellas, Enel, pero también Endesa.

“Entre los puestos más inestables, actualmente, se encuentra el de Paolo Scaroni como presidente de Enel, porque muchos aspiran a él; aunque a Scaroni le amparan su gran prestigio y autoridad en el liderazgo de la compañía”.

12 años de mandato

Otra de las posibles razones para la salida de Bogas es que la multinacional italiana suele mantener solo durante tres mandatos a sus grandes ejecutivos, y el español alcanzaría los doce años como CEO de Endesa en 2026.

El directivo llegó al cargo de consejero delegado en 2014 y se convirtió en la cara visible de la transformación de Endesa durante la década de la transición energética acelerada. Acumula 45 años al servicio de la compañía, donde comenzó como jefe de la Sección de Estudios de Mercado en el Departamento de Planificación, en 1982.

Él mismo admitía recientemente que “cada día” estaba “más cerca de la jubilación” y que, si se fuera hoy, lo haría “por la puerta grande”, subrayando su disposición a una transición ordenada.

"Me veo con fuerza para continuar en el cargo, aunque reconozco que el paso del tiempo es inevitable", dijo durante la presentación de resultados de 2025 en el mes de febrero pasado, pero su prioridad sería contribuir al interés del grupo y facilitar una transición ordenada cuando corresponda.

El desenlace sobre la continuidad de Bogas se decide en última instancia en Roma, donde Enel, al concentrar la mayoría en el consejo y en la Junta, tiene la llave de los nombramientos.

La italiana ya había aplicado su tradición de rotación en la cúpula al sustituir a Francesco Starace por Flavio Cattaneo tras tres mandatos, un precedente que el mercado interpreta como señal de cambio también en Endesa.

Balance de gestión

Durante su mandato, Bogas pilota, a día de hoy, el giro estratégico hacia la descarbonización, con foco en las energías renovables, la electrificación de la demanda y la modernización de las redes de distribución.

Bajo su batuta, Endesa ha proyectado e impulsa inversiones récord, con un plan de 10.600 millones para 2026-2028 —más de la mitad destinados a redes—, mientras reduce el ritmo de nueva capacidad solar para priorizar la seguridad de suministro y el servicio a los centros de datos.

Su liderazgo le ha valido reconocimientos como el premio Forbes “Best Vision of the Future 2026”, por situar a la compañía en una posición clave en el nuevo mapa energético y por su capacidad de diálogo con reguladores y clientes.

En el plano interno, la retribución media de la plantilla se ha incrementado en los últimos ejercicios hasta alcanzar los 84.000 euros en 2025, reflejo también de la escalada de resultados de la compañía.

Si hay un próximo consejero delegado, heredará varios frentes: la ejecución del plan inversor en redes, la gestión del freno renovable, el debate sobre el parque nuclear y la interlocución con un regulador que ha sometido al sector a más de un centenar de cambios normativos en apenas dos años, según la propia Endesa.

Si Bogas sale finalmente del puesto que ha ocupado durante más de una década como consejero delegado, sería el cierre de una etapa en la que ha acompañado la liberalización, la ola regulatoria y el primer gran impulso de la transición energética en España