Reynés (Naturgy) dice que "en ningún caso" los precios de la energía suben como en la guerra de Ucrania

Las claves nuevo Generado con IA Francisco Reynés, presidente de Naturgy, afirma que el aumento de precios energéticos por la guerra en Oriente Próximo no es comparable al vivido tras la invasión de Ucrania. Reynés señala que la seguridad de suministro en España está garantizada por la diversificación de fuentes, incluyendo contratos sólidos con Sonatrach para gas argelino hasta 2030. El presidente de Naturgy destaca que Cataluña necesita mejorar su autonomía energética, debido a su alta dependencia nuclear y el lento desarrollo de renovables. Naturgy ha experimentado cambios en su estructura accionarial, con el fondo IFM ganando peso y la salida de BlackRock-GIP, lo que influirá en la próxima junta de accionistas.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha afirmado que como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo hay un 'shock' de oferta en la demanda energética y una subida de precios, pero que "en ningún caso ha pasado lo que pasó en la guerra de Ucrania".

Ha dicho que el 'shock' de precios ha ido cambiando a lo largo de los días, mientras que en 2022, desde el momento de la invasión de Rusia en Ucrania, el precio de la energía "empezó a subir y no dejó de subir".

Según él, esto se explica por el hecho de que, para el conflicto en Oriente Próximo, los mercados han augurado en ciertos momentos un conflicto prolongado, y en otros un conflicto corto, a diferencia de en Ucrania, durante su intervención el 'Gran Encuentro Expansión Cataluña', organizado por 'Expansión' en el Recinte de Sant Pau de Barcelona.

"Aún hay quien cuenta con un conflicto más largo o un conflicto más corto, y esto impacta, obviamente, en los precios", y ha indicado que se ha vuelto a instalar la volatilidad.

Para Reynés, lo que más ha preocupado a los mercados desde el inicio del conflicto ha sido el abastecimiento, lo que ha llevado a los Estados y a organizaciones supraestatales a tomar decisiones para "intentar amortiguar problemas que pueda haber en los flujos normales de suministro".

Estos posibles efectos en el abastecimiento, ha augurado, dependerán del nivel de almacenamiento de cada actor, y ha puesto como ejemplo que "China supera en dos veces el número de días de almacenamiento que tiene Europa".

En cuanto a la seguridad de suministro, ha transmitido un "mensaje rotundo de tranquilidad", porque las fuentes de suministro de Naturgy se han extendido y ampliado más allá de Oriente Próximo y porque España no solamente se abastece de gas natural licuado, en alusión directa al gasoducto Medgaz.

El suministro de gas argelino a España por Medgaz se articula a través de contratos de largo plazo entre la argelina Sonatrach y Naturgy que garantizan volúmenes firmes hasta 2030, con revisiones periódicas de precios.

Sonatrach y Naturgy han reabierto en diversas ocasiones la cláusula de revisión de precios: en 2022 pactaron un nuevo nivel tarifario aplicable con carácter retroactivo a los volúmenes suministrados desde finales de 2021.

Un precio vinculado a las condiciones del mercado internacional y comparable al que abonan otros grandes compradores europeos como ENI o Engie, manteniendo al mismo tiempo el compromiso de seguir negociando los precios para los años posteriores dentro del marco contractual vigente hasta 2030.

Renovación en el cargo

Preguntado por la Junta General de Accionistas de este martes, en que previsiblemente se votará renovar a Reynés al frente de la empresa hasta 2030, ha valorado su papel desde 2018 marcado por los cambios en el entorno y en el mundo de la energía en general, y por cambios internos que han tenido que ver "con el cambio de estructuras accionariales".

Ha agradecido la confianza depositada en él por los anteriores accionistas y de los actuales, y ha dicho que afronta con ilusión la nueva etapa: "Aún queda mucho por hacer", y ha añadido que su papel es que la compañía perdure.

"Una de las responsabilidades que tiene cualquier persona que se siente en mi sitio es pensar a largo plazo y pensar cómo perdurará la compañía, teniendo en cuenta que la compañía no va a perdurar igual. ¿Por qué? Porque los cambios del entorno, los cambios de la tecnología, las exigencias de los clientes van a ir cambiando", ha expresado.

En los dos últimos años Naturgy ha vivido una profunda reordenación de su capital y de su consejo ligada a una autoopa y a la salida progresiva de GIP (BlackRock).

Como consecuencia, el fondo australiano IFM ha ganado peso y ya dispone de tres consejeros dominicales, igualando a Criteria y CVC, mientras que BlackRock-GIP pierde representación, y los asientos que liberará su marcha deberán reasignarse entre el resto de grupos o a independientes, decisión que se abordará en la junta de accionistas.

Invertir en Cataluña

Finalmente, se ha referido a las inversiones en Cataluña, y ha advertido de que es una Comunidad Autónoma con potencia industrial, pero que para crecer necesita energía, y que "uno de los cuellos de botella que ha tenido y puede seguir teniendo" es su autonomía energética por su altísima dependencia de la energía nuclear y por su deficiente y tardío desarrollo de las renovables.

Ha apuntado a los permisos administrativos y a la regulación como los principales motivos, y aunque ha rechazado que exista "barra libre", ha dicho que ha notado un cambio de tendencia en los últimos años que le gustaría que fuera todavía más rápido.