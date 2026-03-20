Moeve y Naturgy duplican los beneficios en combustible, gas y luz para los desplazamientos en Semana Santa

Nueva estación de servicio de Campo de las Naciones de Moeve. José Luis Cano

Las claves nuevo Generado con IA Moeve y Naturgy duplican los descuentos en carburante, gas y luz para sus clientes durante Semana Santa, con ahorros de hasta 67 céntimos por litro. Los descuentos estarán vigentes del 24 de marzo al 6 de abril y pueden alcanzar hasta 56 euros de ahorro en dos repostajes de 42 litros cada uno. El máximo ahorro se obtiene combinando contratos de luz, gas, mantenimiento, placas solares y usando la app Moeve gow y la tarjeta gow. Moeve también ofrece un descuento adicional de 5 céntimos por litro a sus 150.000 clientes profesionales en el mismo periodo.

Moeve y Naturgy han reforzado su alianza 'Plan Multienergy', ofreciendo más del doble de ahorro a sus clientes, con descuentos entre 10 y 67 céntimos por litro de carburante, entre el 24 de marzo y el 6 de abril, ambos incluidos, de cara a esta Semana Santa, en el actual contexto de precios energéticos altos por el impacto del conflicto en Oriente Próximo.

Según informaron en un comunicado conjunto ambas compañías, un cliente que realice dos repostajes, de 42 litros cada uno, podrá obtener desde 8 hasta 56 euros aplicando el máximo ahorro.

De esta manera, todos los usuarios registrados en Moeve gow, identificándose como miembros del programa -que ya suma cuatro millones de miembros-, podrán obtener un saldo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual.

Si se identifican con la aplicación móvil Moeve gow, obtendrán dos céntimos adicionales, alcanzando 12 céntimos por litro.

Asimismo, los usuarios del 'Plan Multienergy' sumando su contrato de luz o gas y repostajes obtienen 20 céntimos por litro. Además, añadiendo el servicio de mantenimiento de Naturgy logran hasta 30 céntimos por litro.

Mientras, combinando el mantenimiento y el suministro de luz y gas, el ahorro alcanza los 40 céntimos/litro y se obtiene un mayor ahorro, de hasta 60 céntimos/litro, si además se instalan las placas solares con Naturgy.

En total, el ahorro máximo llegaría a 67 céntimos por litro si se utiliza en el pago la aplicación móvil de Moeve gow y la tarjeta bancaria gow.

El vicepresidente Ejecutivo de Mobility de Moeve, Pierre-Yves Sachet, destacó que el objetivo de esta medida es la de "acompañar a sus clientes ante la situación actual de altos precios de la energía, poniendo en marcha una medida que proporciona el mayor ahorro del mercado, agradeciendo así su confianza en nosotros".

Mientras, el director general de Comercialización de Naturgy, Carlos Vecino, indicó que el objetivo de la energética es "estar siempre al lado de sus clientes, especialmente en un contexto como el actual.

"Esta medida supondrá un importante ahorro para miles de consumidores vinculados al Plan Multienergy en sus suministros energéticos", dijo.

5 ctm adicionales

En paralelo a esta oferta, Moeve acompaña a sus 150.000 clientes profesionales, lanzando un ahorro adicional de cinco céntimos por litro de combustible repostado en las mismas fechas, entre 24 de marzo y 6 de abril.

De esta manera, la energética señaló que se posiciona junto a los usuarios de Moeve Pro (antes Starresa), ayudando de forma directa a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.

En este contexto de precios tensionados en los surtidores debido al conflicto en Irán, hace unos días Repsol también ya decidió multiplicar por dos los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan Waylet, su aplicación de pago y fidelización.

Ya en 2022 y 2023, a rebufo de la crisis energética motivada por Ucrania, todas las grandes petroleras llevaron a cabo descuentos en el litro de carburante, prolongándose más allá de la bonificación de 20 céntimos por litro que aprobó entonces el Gobierno.