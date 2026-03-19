La CNMC apunta a que el apagón tuvo múltiples causas y pide medidas para evitar picos de tensión y reordenar la red

La CNMC destaca la importancia de adaptar los marcos técnicos al desarrollo de las renovables y la creciente complejidad del sistema eléctrico.

Se proponen hasta 20 medidas, como monitorizar el autoconsumo, mejorar la telemedida y reforzar la coordinación con las interconexiones internacionales.

El organismo recomienda reforzar la coordinación entre operadores, revisar normativas y mejorar el control de tensión para evitar futuros apagones.

La CNMC concluye que el apagón del 28 de abril tuvo múltiples causas, involucrando a casi todos los agentes del sistema eléctrico.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, sin buscar culpables, pero con un paquete de recomendaciones para asegurar a sectores como el gas, la electricidad, las telecos o el transporte ferroviario ante posibles nuevas caídas de suministro.

El regulador apunta al operador del sistema y transportista, es decir, a Red Eléctrica (REE), a las distribuidoras eléctricas, al autoconsumo, a la generación renovable, a los sistemas de control de tensión, a las subestaciones con varias centrales conectadas, a la respuesta de la demanda, a las interconexiones internacionales y a la falta de control sobre las modificaciones técnicas.

Es decir, el origen del apagón hay que buscarlos en prácticamente todos los agentes del sistema eléctrico, y lo extraordinario es que solo se hubiera producido aquel 28 de abril.

Casi diez meses después del siniestro que dejó a España a oscuras, el organismo pide más coordinación entre operadores para evitar más apagones, pero asegura que había herramientas suficientes para que no hubiera ocurrido.

La presidenta del organismo, Cani Fernández, advirtió esta semana en el Senado que este informe se iba a basar en recomendaciones, de forma que los expedientes para posibles responsables se instruirían de forma separada con los cauces que marca la propia CNMC.

La CNMC pone de manifiesto la necesidad de seguir adaptando los marcos técnicos y operativos a un sistema eléctrico que está en continua transformación, sobre todo a la vista del desarrollo de las renovables, la complejidad operativa y el mayor riesgo de que haya subidas de tensión inesperadas.

De hecho, una de las primeras medidas que se tomaron fue poner en marcha el nuevo procedimiento para que las fotovoltaicas pudieran ponerse en marcha y establecer sistemas de control de tensión a priori en sus instalaciones.

Pero la CNMC quiere dejar muy claro que, aparte de las líneas de mejora que se estiman, "en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y refutatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro".

Además de las causas del apagón, la investigación de la CNMC se ha extendido a la incidencia que tuvo en los sectores más críticos de la economía. Es por ello que el documento incluye una serie de recomendaciones en el ámbito del suministro del gas, la electricidad y el transporte ferroviario.

Recomendaciones. La CNMC propone hasta 20 medidas. A corto, medio y largo plazo, incluye la supervisión de las herramientas de control de tensión, la revisión de la normativa del acceso de la demanda, la armonización entre normativa eléctrica y de seguridad industrial, solucionar los problemas de evacuación, monitorizar el autoconsumo, incorporar sistemas de telemedida, reforzar la coordinación entre transportista y distribuidoras y coordinarse mejor con las interconexiones con Francia.

En lo que respecta al audiovisual y las telecomunicaciones, exige que se complete la tramitación del proyecto normativo sobre seguridad y resiliencia de las redes y a reforzar la coordinación con la planificación eléctrica, incluyendo el impulso de la implantación del DAB+ y de sistemas automáticos de alerta.

Los grupos de trabajo de la CNMC detectaron la necesidad de poner más medidas que mitiguen los cambios bruscos de tensión que se pueden dar en la red. Para ello, consideran necesario que se refuerce la coordinación entre los gestores de la red (Redeia y los grandes distribuidores eléctricos) y se mejore la visibilidad de las redes.

Los técnicos han detectado problemas en los nudos de evacuación de la red que son compartidos entre varios productores. A su entender, se requiere una delimitación más clara de las responsabilidades de cada uno de ellos, para tener una operación eficiente del sistema.

De la misma manera, se pide reforzar la inspección técnica periódica de los sistemas de protección y verificar el funcionamiento de las instalaciones tras su certificación oficial.

El informe de la CNMC llega un día antes de que el organismo de los supervisores europeos, ENTSO-e, publique también el desarrollo de su análisis con las recomendaciones básicas para el sistema eléctrico español tras el apagón.