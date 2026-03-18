Trump suspende 60 días la centenaria Ley Jones para abaratar el transporte de petróleo entre puertos de EEUU

La decisión se suma a la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo para estabilizar el mercado.

Durante la exención, recursos como petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón podrán fluir libremente a los puertos estadounidenses.

La medida busca mitigar el alza de los precios del petróleo tras la crisis provocada por la guerra en Irán.

Donald Trump suspende por 60 días la Ley Jones, permitiendo que buques no estadounidenses transporten petróleo entre puertos de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido otorgar una exención de 60 días a la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como 'Ley Jones'.

Estipula que solo pueden usarse buques estadounidenses para el transporte de mercancías entre puertos del país, como parte del esfuerzo de Washington por frenar el alza de los precios del petróleo.

"La decisión del presidente Trump de otorgar una exención de 60 días a la Ley Jones es un paso más para mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica", ha indicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días, ha añadido la portavoz de la Casa Blanca.

También ha subrayado que la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo las cadenas de suministro críticas de EEUU.

La última vez que Estados Unidos emitió una exención al cumplimiento de la Ley Jones fue en octubre de 2022 para beneficio de un petrolero que se dirigía a Puerto Rico para entregar suministros tras el huracán Fiona.

En 2021, la Administración Biden flexibilizó temporalmente la ley para la refinería Valero Energy Corp. tras un ciberataque a un importante oleoducto de la Costa Este.

La decisión se suma a otras medidas de la Administración Trump para frenar el brusco aumento del precio del crudo y la gasolina a raíz de la guerra en Irán.

Incluye la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo del país como parte del esfuerzo coordinado con otras naciones en el marco de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles.