Repsol inicia las ofertas para carburante ante el conflicto por Irán y duplica descuentos hasta Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA Repsol duplica los descuentos para clientes que utilicen su app Waylet en más de 3.300 estaciones de servicio en España desde el 21 de marzo hasta el 6 de abril. Los ahorros pueden llegar hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible, dependiendo de las energías contratadas por el cliente. Transportistas y autónomos con la tarjeta Solred recibirán un descuento adicional de cinco céntimos por litro, acumulable a las bonificaciones actuales. La medida responde al aumento de precios de carburantes provocado por el conflicto en Oriente Próximo y busca reforzar el compromiso de Repsol con sus clientes.

Repsol ha decidido multiplicar por dos los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan Waylet, su aplicación de pago y fidelización, en un momento en el que las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo están tensionando los precios en los surtidores debido al conflicto en Oriente Próximo, informó la compañía.

En concreto, desde este próximo sábado, 21 de marzo, y hasta el 6 de abril, ambos inclusive y prolongándose así hasta la festividad de la próxima Semana Santa, la energética duplicará los descuentos según las energías que tenga contratadas cada cliente.

Así, quienes utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España podrán acumular ahorros de hasta 40 céntimos de euro por litro de combustible.

Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de cinco céntimos por litro a quienes cuenten con Solred, la mayor tarjeta profesional en España, con más de 250.000 clientes y dos millones de tarjetas activadas.

Con esta medida, la energética indicó que "busca ayudar a sus clientes y reforzar su compromiso con quienes confían diariamente en su red de estaciones de servicio".

Asimismo, esta medida es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago, reforzando así la apuesta de la compañía por uno de los colectivos esenciales para la actividad económica del país.

Repsol destacó que con esta medida "da un paso adelante en su sector, como primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania", que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022.

El programa Planes Energías es la oferta multienergética de la compañía e integra soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica, permitiendo a los clientes acumular ahorro en sus consumos energéticos y, al mismo tiempo, beneficiarse de la comodidad de tener un único proveedor capaz de cubrir todas sus necesidades de energía.

Este movimiento de Repsol se produce en un contexto marcado por el incremento de los precios de los carburantes desde que el pasado 28 de febrero se produjo el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, desatando una escalada de tensión en los precios energéticos ante el cierre del estrecho de Ormuz.

De hecho, desde el inicio del conflicto el precio medio del litro de gasóleo en la Península se ha encarecido casi un 30%, mientras que el de gasolina ha subido un 17%.

Ya en 2022 y 2023, a rebufo de la crisis energética motivada por Ucrania, todas las grandes petroleras llevaron a cabo descuentos en el litro de carburante, prolongándose más allá de la bonificación de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno.