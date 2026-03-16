Los ministros de Energía de la UE quieren bajar la factura, los peajes, los impuestos y se cuestionan el mercado de CO2

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea estudia medidas inmediatas para reducir la factura energética, como bajar peajes, impuestos y revisar el mercado de CO2. Bruselas analiza los cuatro componentes del precio de la energía: coste, cargos de red, impuestos y costes del mercado de emisiones. Ursula von der Leyen propone limitar el precio del gas y redistribuir ingresos, al tiempo que plantea aumentar la reserva de estabilidad del mercado de carbono. Algunos países, como Alemania, rechazan intervenir el mercado eléctrico y defienden el sistema actual de precios marginales por su eficiencia.

La Comisión Europea está considerando medidas puntuales a corto plazo, en lugar de cambios estructurales, según declaró el comisario de Energía, Dan Jorgensen, tras la reunión mantenida con los ministros de Energía de los países miembro.

La UE tiene un interés muy claro en mantener el diseño actual del mercado eléctrico, pero "necesitamos que el mercado funcione y debemos garantizar la seguridad del suministro, que es precisamente lo que nos asegura el sistema de precios marginales", añadió Jorgensen.

"Hay algunos principios que quiero subrayar. Primero, necesitamos dar alivio a los más afectados. Por eso estamos trabajando en medidas inmediatas para ayudar a las empresas y a nuestros ciudadanos más vulnerables".

"Segundo, también necesitamos opciones de emergencia en nuestros bolsillos en caso de que la situación empeore, porque necesitamos estar preparados".

"Necesitamos avanzar en los cambios estructurales que finalmente puedan poner fin a nuestra vulnerabilidad a nuestra exposición a los volátiles mercados globales".

Por eso, Bruselas reconoce que se está analizando los cuatro componentes de la factura de energía: el coste de la energía en sí, los cargos de red, los impuestos y gravámenes y los costes del mercado de CO2.

"Nuestra respuesta llegará muy pronto, a finales de esta semana, exactamente como lo hicimos en 2022 cuando Rusia comenzó su brutal guerra en Ucrania", ha confirmado el comisario.

Más independencia

Los ministros europeos de Energía lo tienen claro.

"La dirección del viaje nunca ha sido más clara y es la independencia. Ahora más que nunca es el momento de mantener el rumbo a largo plazo en nuestra estrategia y redoblar la apuesta, porque si realmente queremos que Europa deje de ser pasiva en los mercados internacionales necesitamos más energía limpia de producción nacional".

"Necesitamos más y mejores redes, más interconexiones, un mercado energético que funcione bien e impulsar la electrificación".

"Así que celebro el progreso que hemos logrado en el paquete de redes. Necesitamos una rápida adaptación para reducir los precios de la energía y permitir una mayor convergencia de precios entre nuestros estados miembros y disminuir la volatilidad de los precios".

'Topar' el gas

La Comisión Europea evaluará el efecto de "subvencionar o limitar" el precio de la generación de energía a partir de gas y redistribuir los ingresos inframarginales a nivel nacional "caso por caso", si los Estados miembros utilizan dichos instrumentos, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Estas medidas de emergencia que limitan los efectos de los precios del gas sobre la electricidad deberían evitar "distorsiones" en el mercado interno, preservar las señales de inversión a largo plazo en energías limpias e impedir una demanda "adicional excesiva" de gas, dijo von der Leyen en una carta a los líderes de la UE antes de una reunión del Consejo Europeo en Bruselas los días 19 y 20 de marzo.

Otras medidas propuestas por von der Leyen incluyen un mejor uso de los acuerdos de compra de energía y los contratos por diferencia.

En lo que respecta a los mercados de carbono, von der Leyen presentó una propuesta para aumentar la capacidad de la reserva de estabilidad del mercado (MSR) y así reducir el precio de los derechos de emisión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE.

Además, von der Leyen señaló que existían discrepancias entre los impuestos y las tasas aplicadas a las fuentes de energía.

"En muchos casos, la electricidad tributa mucho más —hasta quince veces más— que el gas", afirmó von der Leyen.

Las medidas de emergencia podrían ser aprobadas por una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE mediante un procedimiento de emergencia. Sin embargo, Alemania ya ha rechazado cualquier intervención de la Comisión en el mercado eléctrico del bloque y en el sistema de clasificación por méritos.

En la reunión de ministros de energía, la ministra de Energía alemana, Katherina Reiche, afirmó que el modelo actual del mercado energético del bloque, con un sistema de orden de mérito y precios marginales, es el "más eficiente" para determinar los precios de la electricidad de forma rentable, al tiempo que se mantiene la liquidez de los mercados.

"Las intervenciones que se están proponiendo acabarían provocando un aumento de los precios. En este momento, eso enviaría precisamente el mensaje equivocado", dijo Reiche, añadiendo que reanudar las importaciones de gas natural ruso no es una opción.

Reiche está abierta a estudiar cómo se pueden distribuir de manera más equitativa los ingresos adicionales del gobierno provenientes de los impuestos sobre la energía.

La ministra de Energía sueca, Ebba Busch, no ve una solución mágica para los precios actuales de la energía. Según Busch, las medidas para llenar los depósitos de almacenamiento antes del próximo invierno deben implementarse de manera que no perjudiquen a países como Suecia, que han hecho bien su trabajo al alejarse del gas natural y otros combustibles fósiles.

Introducir topes de precios o eliminar gradualmente el sistema de comercio de emisiones es una "propuesta difícil" porque los altos precios del carbono benefician a muchos presupuestos estatales, dijo el secretario de energía polaco, Wojciech Wrochna.

"No podemos recortar los ingresos de un día para otro», afirmó, y pidió una solución «específica, urgente y adaptada a cada país". El problema no es el gas, "sino el coste del sistema de comercio de derechos de emisión", añadió Wrochna.