El autogás, la alternativa al alto precio de diésel y gasolina: frente a los 2 euros el litro, se mantiene en los 0,94 euros

Gasib, líder en GLP no regulado en España, cuenta con más de 3,5 millones de clientes y una amplia red de almacenamiento y distribución, destacando la comercialización de autogás y bioAutogás.

En España ya hay 930 estaciones de servicio con surtidores de autogás y el Dacia Sandero alimentado por GLP es el coche más vendido, con cuotas del 90%.

El autogás (GLP) permite reducir hasta un 40% en combustible, emite un 20% menos de CO2 y disminuye notablemente las emisiones de partículas y NOx comparado con diésel y gasolina.

El precio medio del autogás se mantiene en 0,94 euros/litro, muy por debajo del diésel y la gasolina, que han subido hasta un 26,5% y 14,17% respectivamente.

El precio medio del litro de diésel se ha disparado un 26,5% en lo que va de mes de marzo por la escalada en el precio del barril de crudo desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo, mientras que el de gasolina se ha incrementado un 14,17% en el mismo periodo.

"Y en este contexto tan complejo, es el momento de destacar las ventajas del autogás", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Filipe Henriques, CEO de Gasib, una compañía especializada en productos y servicios de gas licuado (GLP), que incluyen butano, propano, autogás, biopropano y bioAutogás, comercializados bajo la marca Cepsa.

El autogás, aplicado a vehículos, significa usar gas licuado de petróleo (GLP, mezcla de propano y butano) como carburante en lugar de solo gasolina o diésel.

"Revisando las cifras oficiales del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de todas las estaciones de servicio, que se actualizan diariamente, el precio medio es de 0,94 euros/litro, siendo el mínimo 0,61 euros y el máximo 1,3 euros", señalan fuentes de la compañía a este diario.

"Se está manteniendo como una opción mucho más económica (tradicionalmente ya lo es, por debajo del euro por litro) frente al fuerte incremento de precios de las otras alternativas convencionales".

Según Henriques, "el GLP es un combustible fósil pero con características que hace que sea el combustible de transición por excelencia, en comparación con los combustibles líquidos, y es el gran olvidado, más aún en este contexto de crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo".

Por ejemplo, "emite un 20% menos de CO2 y en la combustión del butano y del propano reduce en un 99% las emisiones de partículas y hasta un 96% los óxidos de nitrógeno (NOx) frente al diésel y hasta un 68% frente a la gasolina", explica a este diario.

Comercialización de Autogás

El autogás de Gasib tiene un alto contenido en propano, superior al 95%, pensado para motores de altas prestaciones de flotas industriales y se comercializa en depósitos, tanques con surtidor o botellas ligeras de 11kg.

Y si se quiere rizar el rizo, la compañía también desarrolla el BioAutogás, que es 100% renovable, y la opción más económica alineada con los objetivos de descarbonización de la agenda 2050.

Gracias a su fiscalidad reducida, ofrece hasta un 40% de ahorro en combustible sin perder autonomía ni capacidad de carga.

Ambos productos reducen, a su vez, las emisiones sonoras en un 50% con respecto a los vehículos diésel y gasolina.

Estaciones de servicio

"Cada año crece el número de estaciones de servicio que incorporan surtidores de Autogás, en estos momentos ya llegamos a 930 en España", continúa el máximo responsable de la compañía.

"Y deberá seguir aumentando, porque hoy por hoy el vehículo más vendido en nuestro país es el Dacia Sandero alimentado con GLP, con cuotas del 90%".

"El mercado debe contar con nosotros, porque somos el camino hacia la transición energética, no solo por el tipo de producto, sino por el precio, la facilidad de obtenerlo, disponible donde el usuario lo necesite, no llega ni por tubo ni por cable".

Y recuerda el día del apagón como "los que contaban con GLP en sus casas, por ejemplo, pudieron seguir cocinando, ducharse o calentar la comida, porque no les afectó el cero eléctrico, así que yo recomendaría que se incluyera en el kit de emergencia una botella de GLP", ironiza.

Algunos datos

Gasib, con una trayectoria de más de tres décadas en el sector, es el principal actor del negocio de GLP envasado no regulado en España y la segunda compañía por cuota de mercado en la Península Ibérica y opera el 100% del mercado en Ceuta y Melilla.

Actualmente, cuenta con más de 3,5 millones de clientes de envasado y más de 16.000 clientes de granel, una plantilla de más de 200 empleados y dispone de ocho plantas de almacenamiento y llenado.

Su origen se remonta a 1992, cuando Cepsa entró en el mercado español del GLP. Desde entonces, el negocio evolucionó de forma constante y en 1999 lanzó la primera botella de butano ligera del mercado, y pocos años después, en 2003, entró en Portugal con su negocio de granel.

En 2024 la compañía inició una nueva etapa con su incorporación a Abastible, una de las diez principales empresas de GLP del mundo y líder en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, por volumen de ventas en mercado mundial indicado en la Asociación Mundial de GLP.