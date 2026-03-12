Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022

Von der Leyen y António Costa también defienden un tope al precio del petróleo para estabilizar mercados y limitar los ingresos de Rusia, manteniendo las sanciones.

Expertos señalan que el tope podría distorsionar las señales de inversión y favorecer el uso de combustibles fósiles en algunos países europeos.

El 'mecanismo ibérico', que limitó los precios en España y Portugal, benefició a los consumidores pero generó costes adicionales y un intenso debate en el sector energético.

Ursula von der Leyen propone aplicar un tope al precio del gas y del crudo en toda la Unión Europea para evitar distorsiones de mercado como en 2022.

Llueve sobre mojado en la Unión Europea. Todavía arrastra el shock postraumático de la crisis energética de 2022 provocada por la invasión rusa en Ucrania, con precios del gas que llegaron a superar los 300 euros/MWh y el combustible se acercó peligrosamente a los 2 euros el litro.

Por eso, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión (CE), se ha dado prisa en anunciar que podría activar un tope al precio del gas en toda la eurozona. Una medida que se parece a la que España y Portugal pusieron en marcha entonces para evitar una sangría en la factura de los consumidores finales: el 'mecanismo ibérico'.

Durante los dos años que estuvo activo redujo el precio en el mercado mayorista y contuvo la factura para el consumidor industrial, pero generó a su vez un sobrecoste visible por la compensación a las gasistas y abrió un debate intenso entre defensores y detractores

"Si hay un tope por arriba en los precios de la electricidad, debería haber también otro por debajo", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Rodrigo García Ruíz, responsable de análisis de energía y gestión de riesgos en Optimize Energy. "No es justo que se limiten los ingresos a la generación cuando sube, pero no importe cuando llegamos a precios cero o negativos en el pool".

"El mecanismo ibérico fue bueno o malo dependiendo a quién se le pregunte, a los consumidores finales les vino bien, pero va en contra de eléctricas y fondos que toman decisiones de inversión en función de una señal de precios".

El coste de la 'operación reforzada'

En el caso de España, "el problema no es el precio de la luz en el mercado mayorista, y más aún cuando vayamos entrando en la primavera, cuando baja la demanda y se dispara la producción fotovoltaica".

Con la 'operación reforzada' de REE que lleva funcionando desde el apagón del 28 de abril pasado, se hace un mayor uso de los servicios de ajuste, y "supone quemar más gas al poner en funcionamiento los ciclos combinados".

En el mes de febrero, estos servicios ('restricciones técnicas') ya representaron el 52% del coste total de la energía, y con el precio del gas disparado en el TTF, el índice holandés de referencia para Europa, aún será mayor. "No solo se tendrá que quemar más gas, sino además más caro", añade García Ruíz.

"Estamos un poco alterados, no han pasado ni dos semanas y deberíamos esperar para verlo todo con más perspectiva antes de tomar medidas".

Señal de precio

"Durante la etapa donde estuvo activo el 'mecanismo ibérico' la principal crítica es que distorsionaron los precios eléctricos en la interconexión con Francia", continúa por su parte Javier Colón, CEO en la consultora Neuro Energía.

"Se criticó que España tuvo que encender más ciclos combinados, y por tanto quemar más gas, porque al topar su precio, nuestra luz era más barata que la que generaba Francia y fuimos netamente exportadores".

La excepción ibérica se criticó por haber subvencionado a los consumidores franceses con 230 millones de euros de los bolsillos de los españoles.

Asociaciones y portavoces del sector eléctrico llegaron a cifrar en hasta unos 1.200–2.000 millones de euros el coste acumulado en España por exportar electricidad más barata a Francia bajo el mecanismo ibérico.

Pero si se impone en Europa, "es todo más equilibrado", continúa Colón. "De hecho, si no hacemos nada, al estar el gas tan caro, entrarían a funcionar las centrales eléctricas de carbón allí donde aún las hay, como en Polonia o Alemania".

En cualquier caso, "es un mecanismo que distorsiona las señales a la inversión de las renovables", lo que va en contra de los objetivos climáticos de la UE y de seguridad energética si se quiere desarrollar tecnología autóctona.

Tope al petróleo

Y si ya ha generado confusión la posibilidad de intervenir todo el mercado eléctrico europeo, von der Leyen quiere ir un paso más allá.

La presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apoyado en la reunión virtual del G7 celebrada este miércoles poner un tope al precio del petróleo para tratar estabilizar los precios del crudo y limitar los ingresos de Rusia, además de no relajar las sanciones contra el Kremlin.

Así lo han desvelado ambos líderes de la UE en un mensaje conjunto en redes sociales, en el que han agradecido al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar una llamada con los jefes de Gobierno y de Estado de Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido --aunque no Estados Unidos-- para abordar la crisis del suministro energético abierta por el conflicto en Oriente Próximo.

"António Costa y yo recordamos que la prioridad inmediata es mantener el flujo de energía, especialmente la navegación a través del estrecho de Ormuz, crucial para la economía global".

"La aplicación del límite al precio del petróleo ayudará a estabilizar los mercados y limitará los ingresos de Rusia. Este no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia", se lee en el tuit de Von der Leyen.