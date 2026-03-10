Von der Leyen anuncia 200 millones para minirreactores: “Europa se equivocó al dar la espalda a la energía nuclear”

Von der Leyen defiende la combinación de energía nuclear y renovables como la fórmula más eficiente para la transición energética europea.

El plan incluye simplificar la regulación y fomentar la cooperación entre países europeos para ganar escala industrial en energía nuclear.

Ursula von der Leyen afirma que Europa cometió un error al alejarse de la energía nuclear y busca recuperar el liderazgo en este sector.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado este martes una estrategia para impulsar los Reactores Modulares Pequeños con el objetivo de que esta tecnología nuclear esté operativa a comienzos de la década de 2030 y permita a Europa adelantarse a Estados Unidos y China.

"La carrera tecnológica nuclear ya está en marcha. Pero sabemos que Europa tiene todo lo necesario para liderarla", ha asegurado la presidenta en una cumbre sobre energía nuclear organizada por Emmanuel Macron en París.

La pieza central del plan es una garantía europea de 200 millones de euros para movilizar inversión privada en los minirreactores. La estrategia apuesta además por simplificar y armonizar la regulación y por reforzar la cooperación entre países europeos para ganar escala industrial.

La responsable última del plan es la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. Durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez, Ribera aprobó el cierre de las centrales nucleares en España en 2035 y lideró en Bruselas todas las iniciativas para tratar de impedir cualquier financiación comunitaria para los nuevos reactores.

"En 1990, un tercio de la electricidad europea era de origen nuclear; hoy apenas llega al 15%. Esta caída fue una decisión política. Creo que fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones", ha dicho Von der Leyen durante su discurso en París.

La otra gran paradoja es que la propia presidenta de la Comisión formaba parte del Gobierno de Angela Merkel que anunció el cierre de todas las centrales nucleares en Alemania en 2011, tras el desastre de la central japonesa de Fukushima. Ahora, Von der Leyen pide corregir el rumbo e impulsa el relanzamiento de la energía nuclear en toda la UE.

"Europa no es un productor de petróleo ni de gas. En los combustibles fósiles dependemos completamente de importaciones caras y volátiles, lo que nos sitúa en una desventaja estructural frente a otras regiones. La actual crisis en Oriente Próximo es un recordatorio contundente de las vulnerabilidades que esto genera", ha destacado.

A juicio de la presidenta de la Comisión, "no se trata de elegir" entre renovables y nuclear, sino que es la combinación de ambas la que "resulta más potente". "Las renovables producen la electricidad más barata, pero son variables, dependen del sol y del viento, y a veces los mejores emplazamientos están lejos de los centros industriales de demanda".

"La energía nuclear es fiable y proporciona electricidad todo el año, las veinticuatro horas del día. Por tanto, el sistema más eficiente combina energía nuclear y renovables, respaldadas por almacenamiento, flexibilidad y redes", sostiene Von der Leyen.

"Europa fue pionera en la tecnología nuclear y podría volver a liderar el mundo en este ámbito. Los reactores nucleares de nueva generación podrían convertirse en una exportación europea de alta tecnología y alto valor añadido", ha defendido la presidenta.

"Contamos con medio millón de trabajadores altamente cualificados en el sector nuclear, muchos más que EEUU y China. Lideramos la innovación mundial en reactores modulares. Y ahora tenemos la ambición de avanzar con rapidez y a gran escala para que Europa se convierta en un polo mundial de la energía nuclear de nueva generación".