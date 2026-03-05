Renuncian los tres consejeros de BlackRock en Naturgy y aumentan la urgencia por reordenar su consejo
El fondo de inversión vendía la totalidad de su participación en la energética el pasado lunes.
Los tres consejeros propuestos por BlackRock-GIP en Naturgy han presentado su renuncia tras la venta del 11,4% de su participación.
La salida de estos consejeros obliga a Naturgy a reordenar su consejo de administración y designar nuevos miembros en la próxima Junta de Accionistas.
La venta de BlackRock incrementa el free float de Naturgy y elimina el "overhang" que presionaba el precio de la acción.
CriteriaCaixa ha aprovechado la salida de BlackRock para adquirir un 2,5% adicional de Naturgy, elevando su participación al 28,5%.
El adiós de BlackRock a Naturgy ha tenido ya su primera consecuencia. La renuncia de los consejeros propuestos por el fondo GIP (propiedad de BlackRock) en Naturgy.
Se trata de Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole, que fueron nombrados como dominicales en representación del fondo americano.
"Se les agradece su dedicación a la compañía", dice el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La salida de estos consejeros obliga, ahora sí, a renovar el consejo de administración de Naturgy. De hecho, en la Junta de Accionistas prevista para el 24 de marzo se aprobará la llegada de un nuevo miembro que represente a IFM.
Para entonces no habrá opción de reformular los sillones, por lo que, como ha contado EL ESPAÑOL, la compañía revisará la estructura de su órgano de gobierno conforme al nuevo mapa empresarial en cuanto pueda.
Hay que recordar que el pasado lunes BlackRock anunciaba la venta del 11,4% que tenía de Naturgy por 2.790 millones de euros.
En concreto, la compañía vendió 110.753.554 acciones ordinarias, representativas de, aproximadamente, el 11,4% del capital social de la sociedad, a un precio de 25,20 euros por acción.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre BlackRock ya vendió un 7,1% de Naturgy por un importe cercano a 1.700 millones de euros. Tras esta venta, su intención, tal y como adelantó este periódico, era que GIP completase su salida del accionariado de la compañía que preside Francisco Reynés.
Las mismas fuentes destacan que esta venta tiene varias implicaciones importantes. Por un lado, incrementa el free float de Naturgy, al aumentar la proporción de acciones en circulación y mejorar la liquidez de la compañía.
Además, desaparece el denominado “overhang” sobre el precio de la acción. Este efecto se produce cuando la existencia de un gran bloque accionarial pendiente de venta condiciona la cotización.
Mientras GIP mantenía su participación, los inversores interpretaban que podría vender más títulos en cualquier momento, tomando como referencia el precio de la colocación anterior, alrededor de 26,5 euros.
Con la salida total del fondo, el mercado deja de anticipar movimientos de un accionista de referencia, permitiendo que el precio de la acción se forme de manera más libre, estable y representativa de la oferta y la demanda reales.
CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación 'la Caixa', ha adquirido un 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la colocación acelerada de GIP-BlackRock.