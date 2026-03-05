Renuncian los tres consejeros de BlackRock en Naturgy y aumentan la urgencia por reordenar su consejo

CriteriaCaixa ha aprovechado la salida de BlackRock para adquirir un 2,5% adicional de Naturgy, elevando su participación al 28,5%.

La venta de BlackRock incrementa el free float de Naturgy y elimina el "overhang" que presionaba el precio de la acción.

La salida de estos consejeros obliga a Naturgy a reordenar su consejo de administración y designar nuevos miembros en la próxima Junta de Accionistas.

Los tres consejeros propuestos por BlackRock-GIP en Naturgy han presentado su renuncia tras la venta del 11,4% de su participación.

El adiós de BlackRock a Naturgy ha tenido ya su primera consecuencia. La renuncia de los consejeros propuestos por el fondo GIP (propiedad de BlackRock) en Naturgy.

Se trata de Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole, que fueron nombrados como dominicales en representación del fondo americano.

"Se les agradece su dedicación a la compañía", dice el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La salida de estos consejeros obliga, ahora sí, a renovar el consejo de administración de Naturgy. De hecho, en la Junta de Accionistas prevista para el 24 de marzo se aprobará la llegada de un nuevo miembro que represente a IFM.

Para entonces no habrá opción de reformular los sillones, por lo que, como ha contado EL ESPAÑOL, la compañía revisará la estructura de su órgano de gobierno conforme al nuevo mapa empresarial en cuanto pueda.

Hay que recordar que el pasado lunes BlackRock anunciaba la venta del 11,4% que tenía de Naturgy por 2.790 millones de euros.

En concreto, la compañía vendió 110.753.554 acciones ordinarias, representativas de, aproximadamente, el 11,4% del capital social de la sociedad, a un precio de 25,20 euros por acción.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre BlackRock ya vendió un 7,1% de Naturgy por un importe cercano a 1.700 millones de euros. Tras esta venta, su intención, tal y como adelantó este periódico, era que GIP completase su salida del accionariado de la compañía que preside Francisco Reynés.

Las mismas fuentes destacan que esta venta tiene varias implicaciones importantes. Por un lado, incrementa el free float de Naturgy, al aumentar la proporción de acciones en circulación y mejorar la liquidez de la compañía.