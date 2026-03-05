Putin no descarta que ahora sea más ventajoso cortar el suministro de gas a la Unión Europea, antes de las sanciones

Las claves nuevo Generado con IA Putin considera que podría ser más ventajoso cortar el suministro de gas ruso a la Unión Europea antes de que entren en vigor las sanciones europeas. Rusia sigue siendo el segundo mayor proveedor de gas natural licuado (GNL) a Europa, a pesar de la caída del 44% en las exportaciones a la UE en 2025. La UE planea prohibir las importaciones de GNL ruso a partir del 25 de abril y el gas por gasoducto desde el 17 de junio, con una prohibición total en 2027. Putin critica las políticas energéticas y verdes de la UE, atribuyendo la subida de precios a estas decisiones y a los conflictos en Oriente Medio.

El conflicto en Oriente Próximo, con los ataques de EEUU sobre Irán, podría convertirse en una herramienta de presión de Rusia hacia los países europeos por el consumo de gas natural.

De hecho, Vladimir Putin no descarta que para Moscú sea más ventajoso cortar ahora el suministro de gas a la Unión Europea, sin esperar a que la UE imponga primero restricciones y luego una prohibición total del suministro de gas ruso.

En una entrevista realizada por el periodista ruso Pavel Zarubin, y publicada en la web oficial del Kremlin, Putin se preguntó que "si de todas formas van a cerrar en un mes o dos, ¿no sería mejor parar ahora y mudarnos a países que sean socios confiables y establecernos allí?".

Aunque luego matizó: "Pero esa no es la solución. En este caso, solo lo pienso en voz alta".

Aun así, el presidente Putin señaló que daría instrucciones al gobierno para que "trabaje en esta cuestión" junto con las empresas energéticas.

En 2025, las exportaciones de gas de Rusia a la UE cayeron un 44% hasta 18.000 millones de metros cúbicos: este es el nivel más bajo en la historia de los suministros, que comenzó en la década de 1970.

Sin embargo, a finales del año pasado, Rusia seguía siendo el segundo mayor proveedor (después de Estados Unidos) de gas natural licuado (GNL) a Europa.

El GNL se envía a los puertos europeos mediante buques cisterna y el gas por gasoducto se suministra a través de Turkish Stream.

El plan de la UE para la eliminación total del gas ruso es el siguiente: la prohibición de las importaciones de GNL a corto plazo entrará en vigor el 25 de abril; el suministro de gas por gasoducto a corto plazo se prohibirá el 17 de junio.

La prohibición total de las compras de GNL ruso entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y también la de gas por gasoducto el 30 de septiembre de 2027.

Sin embargo, la eliminación completa podría retrasarse hasta el 1 de noviembre de 2027, si la UE encuentra dificultades para llenar sus instalaciones de almacenamiento de gas para el invierno.

Políticas verdes de la UE

Putin también ha hecho mención a las políticas "desacertadas" de la Unión Europea, en su camino hacia la descarbonización.

"Lo que ocurre hoy en los mercados europeos es, por supuesto, principalmente resultado de las políticas energéticas desacertadas de las autoridades europeas, el abuso de la agenda verde y el uso de todos estos instrumentos con fines políticos internos, persiguiendo objetivos partidistas o de grupo".

"Dichas políticas no tienen nada que ver con los intereses de los pueblos de estos países".

También ha aludido a la situación actual en los mercados energéticos internacionales. "En este momento, los precios del petróleo y el gas han subido mucho".

"En cuanto al petróleo, esto se debe, por supuesto, en parte a las restricciones al petróleo ruso. Además, está todo lo que está sucediendo en Oriente Medio con la agresión contra Irán; todo esto se agrava, lo que lleva a un resultado difícil, francamente difícil, para los consumidores", ha señalado Putin.