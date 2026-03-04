Galp y Moeve señalan sinergias “de al menos el 10%” desde el primer año y avanzan la fusión para mediados de 2026

La fusión contempla una plataforma industrial con capacidad de refino cercana a 700.000 barriles diarios y otra de retail con fuerte presencia en España y Portugal.

El grupo resultante integrará actividades industriales y una red de 3.500 estaciones de servicio, desafiando el liderazgo de Repsol en la Península Ibérica.

La operación prevé sinergias de al menos el 10% desde el primer año, gracias a la complementariedad de activos y la integración operativa.

Galp y Moeve avanzan en su fusión, que podría completarse a mediados de 2026, para crear dos gigantes ibéricos en refino y gasolineras.

La petrolera portuguesa Galp y la española Moeve (antigua Cepsa) avanzan en la ambiciosa fusión de sus negocios para crear dos gigantes ibéricos de la refinación y de las gasolineras.

La megaoperación, llamada a redefinir el mapa energético de la Península Ibérica, avanza con el horizonte puesto en mediados de 2026 como fecha para la firma del acuerdo definitivo y con unas sinergias potenciales que Galp ha anticipado de "al menos del 10%".

"Las sinergias son el punto en el que tenemos que centrarnos para desbloquear valor", defendió esta semana Maria João Carioca, coCEO y directora financiera de Galp, durante la presentación de resultados de la compañía portuguesa.

En esencia, se trata de que el nuevo grupo sea capaz de aprovechar mejor la escala, la integración operativa y la complementariedad de activos -en logística, refino y red de estaciones- para obtener más ingresos y menos costes de los mismos negocios combinados.

Aunque el proceso sigue siendo confidencial -tal y como recordó la directora financiera de Moeve, Carmen de Pablo, en su propia presentación de resultados anuales- ambas petroleras trabajan con el objetivo de que los ahorros y mejoras que emerjan de la fusión "se sitúen en línea con las de otras operaciones de naturaleza similar".

Galp fue un paso más allá y puso cifra orientativa a ese potencial. Carioca subrayó a sus inversores que, a la luz de los análisis disponibles en el mercado, "unas sinergias combinadas de al menos un 10% deberían ser un objetivo para esta operación" ya desde el primer año posterior al cierre.

Carioca subrayó que los activos de Galp y Moeve son "muy complementarios" tanto en la parte de logística, cadena de suministro y activos industriales que se combinan, como en la venta al por menor. Según explicó, en el área industrial "vemos muchas eficiencias y complementariedades, apoyadas en una integración de refino, operaciones y paradas de mantenimiento".

En el negocio minorista, el plan pasa por construir una red de retail de mayor escala en España y Portugal. “Nos beneficiaremos de dos marcas fuertes en ambos mercados, lo que sin duda nos permitirá aumentar el valor que podemos extraer de los activos”, defendió la coCEO de Galp.

No obstante, la prioridad inmediata pasa por terminar las auditorías. “Ahora mismo, la prioridad es completar el proceso de due diligence de ambos negocios y, como ya hemos mencionado”, explicó la directiva de Moeve.

“A partir de ahí, entra en juego todo el proceso de aprobación de la operación por parte de las distintas autoridades regulatorias competentes”, añadió De Pablo, en referencia a los reguladores de competencia españoles, portugueses y de Bruselas.

El cierre efectivo dependerá de “las condiciones habituales ligadas al tipo de transacción que tenemos entre manos” y de unos plazos administrativos que “quedan fuera de nuestro control”, por lo que, admite, “ahora es difícil anticipar una fecha de cierre”.

¿En qué consiste la fusión?

Moeve y Galp anunciaron en enero un acuerdo no vinculante para avanzar en la fusión de sus negocios downstream: refino, distribución y comercialización de carburantes.

La primera plataforma será de carácter industrial (IndustrialCo). Integrará las actividades de refino, trading, química y energías basadas en moléculas verdes (como biocombustibles e hidrógeno), orientada a clientes B2B.

Según las compañías, tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo de casi 700.000 barriles por día, distribuidos en tres complejos industriales.

Moeve cuenta actualmente con dos de las ocho refinerías que operan en España. Una se encuentra en Cádiz y otra en Huelva, con una capacidad conjunta de casi 470.000 barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente el 30% de la capacidad nacional, en torno a 1,6 millones de barriles al día.

La refinería de Galp en Sines, la única en Portugal, tiene una capacidad de refinado de alrededor de 220.000 diarios.

La segunda plataforma será de retail (RetailCo). Contará con una de las mayores redes de estaciones de servicio en España y Portugal, con alrededor de 3.500 gasolineras.

Esto le permitiría desafiar directamente al actual líder de la Península Ibérica, Repsol, que dispone de una red similar.