La gasolina se disparará por la guerra de Irán pero la luz sólo subirá unas horas por la tarde por el exceso de agua

Si el conflicto se prolonga, se espera una subida significativa de los precios de carburantes, con potencial efecto inflacionario.

El almacenamiento de gas en la UE está en niveles críticos y el cierre del Estrecho de Ormuz podría intensificar la presión sobre los precios energéticos.

En España, el exceso de agua en centrales hidroeléctricas y la generación renovable mantienen estable el precio de la luz, salvo picos por la tarde.

El conflicto en Irán ha provocado un aumento inmediato en los precios de la gasolina y el gas a nivel internacional.

El conflicto que se ha desatado en el Golfo Pérsico, tras los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán, tiene una víctima inmediata: los precios de la energía de carburantes, gas y, como consecuencia, de los precios de la electricidad.

Sin embargo, en España, el exceso de agua en las centrales hidroeléctricas por las lluvias de los últimos dos meses dan cierta tranquilidad en el mercado mayorista, con la excepción de las horas de la tarde donde la fotovoltaica ya no produce y hay que encender los ciclos combinados (gas).

"El precio diario del mercado mayorista en España se situó de media en febrero en los 16,41 euros/MWh, el segundo valor más bajo desde que hay registros, tras marzo de 2024 (13,67 euros/MWh)", según el último informe de mercado de Grupo ASE.

Y los precios que marca OMIE (operador del mercado ibérico de electricidad) para este martes, 3 de marzo, tampoco apuntan a un cambio radical. El precio medio se sitúa en los 28,43 euros/MWh, con precios cero entre las diez de la mañana y las seis de la tarde, y el pico de entre las 8 y las 10 de la noche que sube hasta los 106,6 euros/MWh.

"Las lluvias de febrero elevaron un 46% las reservas hidroeléctricas en España, situándolas por encima del promedio de la última década. Este contexto apunta a que la generación hidráulica mantenga un ritmo elevado en los próximos meses, lo que tiende a reducir la aportación de los ciclos combinados y a aliviar la presión alcista en los picos de demanda", señalan desde el Grupo ASE.

Servicios de ajuste

Sin embargo, el precio mayorista (pool) no es el mismo que el precio final de la factura de la luz. "REE continúa operando en 'modo seguro' desde el apagón del 28 de abril y una parte creciente del coste final no viene del mercado diario, sino de las restricciones técnicas y los servicios de ajuste", señalan fuentes del sector eléctrico.

Los componentes del precio final de la energía, o costes del sistema (provisionales), se situaron en febrero en 25,26 euros/MWh, un 79,9% más que en el mismo mes del año pasado (14,78 euros/MWh).

Mercado diario para el día- 03:03:2026 OMIE

Este aumento se produce en un contexto de elevada generación eólica, de carácter muy variable, que obliga al sistema a apoyarse en otras tecnologías, principalmente ciclos combinados de gas (CCG), para reforzar la seguridad del sistema.

Por eso, "la subida del precio del gas por el conflicto en Irán (40% más en este momento), va a tener más afectación en los servicios de ajuste que en el precio del mercado de electricidad", añaden.

Energía hidráulica almacenada (hm3) en los embalses. Grupo ASE

Una escalada bélica y el cierre del Estrecho de Ormuz —ruta por la que transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL (gas natural licuado) y el 25% del comercio marítimo de petróleo— podría tensionar los precios energéticos internacionales, con mayor impacto sobre el gas y, en menor medida, sobre la electricidad.

En conclusión, como confirma el Grupo ASE, aún no se observa un efecto inmediato en el mercado diario de electricidad en España, dado el predominio de la generación renovable en el mix y la previsión de una aportación reducida de los ciclos en los próximos meses.

Influencia en Europa

En Europa, la exposición al suministro de GNL de Oriente Medio es mayor en Italia (32%), Bélgica (17%) y Polonia (25%) debido a los contratos a largo plazo existentes. Turquía está conectada directamente con Irán mediante conexión por gasoducto, con unas 8 bcm de exportación en 2025.

A medio plazo los mercados de futuros reaccionarán en función de la duración del conflicto.

Nivel de las reservas de gas en Europa (%). Grupo ASE

En el cuarto trimestre de 2025, el 37% del suministro total de gas de la UE provino de GNL: el 27% de EEUU y el 10% de Qatar.

Mientras tanto, el almacenamiento de gas de la UE se encuentra en el mismo nivel crítico que en el año de crisis de 2022 (sólo un 30% lleno), por lo que la interrupción de Qatar podría empujar ese nivel por debajo de los de 2022.

A partir de ahí, y en caso de que el conflicto se alargara más de unas semanas, aumentarían los precios del gas en la UE e impulsaría los precios de la electricidad por el sistema marginalista del mercado.

"Cualquier aumento en los precios de la electricidad inducido por el precio del gas invariablemente respaldará las recientes peticiones de los políticos de la UE para una reforma del mercado eléctrico de la UE que rompa definitivamente el vínculo entre los precios del gas y la electricidad", señala en redes sociales Jens Zimmermann, Equity Research Analyst en Gabelli Funds, firma de gestión de inversiones con sede en EEUU.

Gasolinas y carburantes

El mundo cuenta actualmente con un exceso de oferta de petróleo, pero un conflicto prolongado transformaría los mercados energéticos, y ¿cómo afectará al precio de los carburantes en las estaciones de servicio de España?

"Aunque es difícil hacer una previsión de lo que ocurrirá en las próximas semanas, hay un efecto a corto plazo, y puedo decir con confianza que esto aumentará el precio en la gasolina, pero habrá que ver qué ocurre a largo plazo", señala por su parte a EL ESPAÑOL-Invertia Jacob Mandel, Research Lead en la consultora Aurora Energy Research.

Evolución del precio sobre distintos carburantes Geoportal de Hidrocarburos, MITECO

El precio de la gasolina ha subido ligeramente el lunes 2 de marzo hasta los 1,482 euros/litro, según Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, pero siguiendo la tendencia ascendente de los últimos dos meses.

"Podría haber algunos daños a las infraestructuras, pero espero que nada significativo como para ser un daño duradero, aún no hemos visto una refinería destruida", continúa el experto. Si el conflicto finaliza pronto, "los precios volverán a ser similares a los de antes", puntualiza el experto.

Sin embargo, "si la situación se alarga o se intensifica, se podría hablar de precios extremadamente altos".

Si suben los precios del petróleo significará un mayor coste de suministro, mayores costes de envío, mayores costes de capital, materiales etc., lo que llevaría a una espiral inflacionaria.