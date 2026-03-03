Elon Musk pone en manos de la española Solarig las baterías de almacenamiento energético de Tesla en Chile

Otras compañías españolas como Grenergy, Acciona Energía, Zelestra y GES también buscan espacio en el dinámico mercado chileno de baterías.

Tesla, la compañía de Elon Musk, ha elegido a Solarig como socio clave en Chile. El grupo español ha firmado un acuerdo estratégico para convertirse en Proveedor de Servicio Certificado (Certified Service Provider) de los sistemas de almacenamiento energético con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de la multinacional estadounidense en el país.

El acuerdo refuerza la posición de Solarig como uno de los actores más relevantes en el ámbito de la Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables.

En virtud de esta alianza, la compañía española será responsable de garantizar los exigentes estándares de rendimiento y disponibilidad de los sistemas Megapack 2 XL BESS de Tesla en Chile, una de las tecnologías más avanzadas y fiables del mercado del almacenamiento energético.

Aunque no ha trascendido el activo concreto al que afecta el acuerdo, fuentes del sector energético consultadas por este medio señalan que la colaboración se enmarca en el proceso de expansión de Tesla en Chile, donde la compañía se ha adjudicado proyectos de referencia como el sistema de baterías Celda Solar del gigante chileno Colbún.

Se trata de una megaplanta con 228 megavatios (MW) y 912 MWh de capacidad, uno de los mayores desarrollos de almacenamiento del país, con una inversión asociada de unos 222 millones de euros.

Peso en Chile

Solarig se consolida como uno de los principales actores en Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables en el mundo, donde ya suma una cartera con 15 gigavatios (GW), de los cuales casi 8 GW corresponden al mercado latinoamericano, donde es el primer actor por activos bajo gestión.

La compañía cuenta con una experiencia de 10 años en Chile y gestiona casi 3 GW en activos de alta tensión (HV), fotovoltaicos, eólicos y BESS. Solarig se posiciona, además, como el líder en almacenamiento energético en Chile. Con una cartera a nivel global de 1,3 GW de potencia nominal y 4,2 GWh de almacenamiento de electricidad renovable, Solarig es hoy uno de los principales operadores independientes de O&M y el cuarto mayor actor global en la gestión de activos solares, según Wood Mackenzie.

Baterías chilenas

Chile se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos de baterías en Sudamérica, con un fuerte despliegue de sistemas de almacenamiento energético.

El desarrollo de esta tecnología ha estado impulsado por el extraordinario recurso solar del país, que genera importantes excedentes de energía durante las horas de mayor radiación y ha hecho imprescindible su almacenamiento para garantizar la estabilidad del sistema.

Es esta oportunidad la que ha llevado a empresas españolas a buscar un hueco en el mercado. Es el caso de Grenergy, Acciona Energía, Zelestra o GES, entre otras.