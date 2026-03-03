La central nuclear de Almaraz anuncia, por primera vez, que para su reactor número 2 "al no entrar en el mercado eléctrico"

Las claves nuevo Generado con IA La Unidad 2 de la central nuclear de Almaraz ha parado por no ser seleccionada en el mercado eléctrico ni requerida por el operador del sistema. Es la primera vez que una central nuclear notifica al Consejo de Seguridad Nuclear un vertido de electricidad o curtailment. La central señala que sus costes operativos son competitivos, pero la alta carga impositiva supone más del 75% de sus costes variables. La Unidad 1 de la central sigue operando con normalidad al 100% de potencia.

La Unidad 2 de la central nuclear de Almaraz ha parado este martes, 3 de marzo, "al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el operador del sistema, como venía ocurriendo las últimas semanas", según ha informado el titular de la planta extremeña.

La mercantil ha subrayado que la Unidad 2 se encuentra en "perfectas condiciones técnicas y de seguridad", a la vez que ha señalado que la operación de parada "entra dentro de la normalidad de la planta y se ha realizado con arreglo a sus reglamentos internos".

La parada ha sido notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) según los procedimientos establecidos. "Es la primera vez que una central notifica al CSN un curtailment o vertido de electricidad", señala Francisco Valverde, experto en mercados energéticos.

"La central nuclear de Almaraz tiene unos costes operativos muy competitivos, sin embargo, su viabilidad económica está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75 % de sus costes variables", ha indicado su titular.

Asimismo, ha apuntado que la actual situación de mercado genera una "ineficiencia" en el sistema eléctrico, "fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente (de elevada generación originada por la sucesión de borrascas) las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico".

Por su parte, la Unidad 1 de la central nuclear de Almaraz opera con normalidad al 100 % de potencia.