BlackRock completa la salida de Naturgy al vender su 11,4% y obliga a Reynés a reestructurar el consejo otra vez

La venta incrementa el free float de Naturgy y elimina el efecto 'overhang', permitiendo mayor liquidez y estabilidad en el precio de la acción.

La salida de BlackRock obliga a Francisco Reynés a reestructurar de nuevo el consejo de administración de Naturgy, adaptándolo al nuevo mapa accionarial.

La operación, valorada en unos 2.957 millones de euros, está coordinada por JP Morgan y Goldman Sachs y se dirige a inversores profesionales mediante una colocación acelerada.

BlackRock, a través de GIP, inicia la venta del 11,4% de Naturgy, completando así su salida del accionariado.

Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, da el último paso en su operación salida de Naturgy. El fondo estadounidense inicia la venta del 11,4% que tiene en la gasista y obliga a Francisco Reynés a reestructurar otra vez el consejo de administración.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), GIP ha designado a JP Morgan y Goldman Sachs como coordinadores para gestionar la colocación acelerada (accelerated bookbuilt offering), dirigida a inversores cualificados.

La operación permitirá al fondo vender 111 millones de acciones, completando así su salida total del accionariado. A precios de mercado, el paquete de acciones a la venta estaría valorado en unos 2.957 millones de euros. Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre BlackRock ya vendió un 7,1% de Naturgy por un importe cercano a 1.700 millones de euros. Tras esta venta, su intención, tal y como adelantó este periódico, era que GIP completase su salida del accionariado de la compañía que preside Francisco Reynés.

El último movimiento de GIP tendrá consecuencias en el gobierno corporativo. Los cambios inmediatos en el consejo no se reflejarán todavía en la próxima junta general, porque las propuestas de nombramiento -que dan una silla a IFM y suponen la pérdida de otra para BlackRock- ya estaban cursadas.

Sin embargo, según fuentes consultadas, la compañía revisará la estructura de su órgano de gobierno una vez cerrado el proceso de venta y adaptará la composición del consejo al nuevo mapa accionarial en cuanto pueda.

Las mismas fuentes destacan que esta venta tiene varias implicaciones importantes. Por un lado, incrementa el free float de Naturgy, al aumentar la proporción de acciones en circulación y mejorar la liquidez de la compañía.

Además, desaparece el denominado “overhang” sobre el precio de la acción. Este efecto se produce cuando la existencia de un gran bloque accionarial pendiente de venta condiciona la cotización. Mientras GIP mantenía su participación, los inversores interpretaban que podría vender más títulos en cualquier momento, tomando como referencia el precio de la colocación anterior, alrededor de 26,5 euros.

Con la salida total del fondo, el mercado deja de anticipar movimientos de un accionista de referencia, permitiendo que el precio de la acción se forme de manera más libre, estable y representativa de la oferta y la demanda reales.

Colocación acelerada

Los dos bancos de inversión han sido designadas por GIP como entidades colocadoras para "emplear esfuerzos razonables" con el fin de buscar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada de esos títulos de Naturgy.

La operación se articulará como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales, sin que suponga en ningún caso una oferta pública de valores, de acuerdo con el documento remitido a la CNMV.

La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.

Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.

Cabe recordar que GIP entró en el capital de Naturgy en 2016, adquiriendo una participación del 20% a Repsol y Criteria Caixa por aproximadamente 3.802 millones de euros.

Una vez culmine la operación, GIP abandonará el accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).