Iberdrola coloca una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por 600 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola ha emitido obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un valor total de 600 millones de euros, siendo su primera operación de este tipo en 2024. Cada obligación tiene un valor nominal de 100.000 euros y se emite al 100% de su valor nominal, con un cupón fijo anual del 3,95% hasta marzo de 2033. A partir de 2033, los intereses se revisan cada cinco años, aplicando distintos márgenes sobre el tipo 'swap' a cinco años. BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Natixis CIB, Santander, SMBC y UniCredit han participado como entidades colocadoras en la operación.

Iberdrola ha colocado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe total de 600 millones de euros, en la primera operación de financiación de este tipo de la eléctrica en el año, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la emisión se ha estructurado en un único tramo, el importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal.

Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 3,95%, desde la fecha de emisión inclusive hasta el 9 de marzo de 2033, primera fecha de revisión, pagadero anualmente.

A partir de esa primera fecha de revisión, devengarán un interés igual al tipo 'swap' a cinco años aplicable más un margen del 1,420% anual durante el periodo de revisión de cinco años que comienza en esa fecha.

También del 1,670% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 9 de marzo de 2038, el 9 de marzo de 2043 y el 9 de marzo de 2048; y del 2,420% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.

En la operación han participado BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC (B&D), Natixis CIB, Santander, SMBC y UniCredit como entidades colocadoras.

La compañía tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento.

El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones, indicó la eléctrica.