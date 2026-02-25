Naturgy esquiva una sanción por trato de favor a sus comercializadoras tras dos años de investigación

Naturgy mantenía una provisión de 20 millones de euros para cubrir posibles sanciones, que podría revertirse si se archiva el segundo expediente.

En diciembre, UFD, distribuidora de Naturgy, fue multada con 5,1 millones de euros por restringir la competencia en el mercado de contadores eléctricos.

La investigación se inició por denuncias de trato discriminatorio en la gestión de incidencias y reclamaciones entre 2021 y 2022.

Naturgy evita una segunda sanción de la CNMC tras dos años de investigación por presunto trato de favor a sus comercializadoras.

Tras la multa de diciembre de 5,1 millones de euros por el caso de los contadores, Naturgy esquiva por ahora una segunda posible sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Hace unas semanas, la compañía presidida por Francisco Reynés recibió una propuesta de archivo del segundo expediente abierto por la Dirección de Competencia, aunque aún falta que el Consejo de la CNMC dicte el archivo definitivo.

En 2024, el supervisor puso bajo la lupa a Naturgy y a su distribuidora eléctrica, UFD, por un presunto trato de favor y discriminatorio en la gestión de incidencias y reclamaciones de ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022, en perjuicio de rivales independientes.

El supervisor llegó a apuntar a posibles prácticas contrarias al artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, por un supuesto falseamiento de la libre competencia en el suministro minorista de electricidad.

La investigación nació de varias denuncias previas y de una información reservada de la Dirección de Competencia, que acabó con inspecciones en dos sedes del grupo. Ese procedimiento que amenazaba con convertirse en la segunda sanción por abuso de mercado para Naturgy se encamina, salvo giro de última hora, hacia el cajón del archivo.

20 millones de provisiones

En 2024 Naturgy mantenía una provisión de 20 millones de euros por los dos expedientes sancionadores abiertos por la CNMC a UFD: el del alquiler de contadores y el del supuesto trato diferencial a sus comercializadoras.

El expediente por los contadores se abrió tras una denuncia de Axon Time y Enerlin Ingenieros por posibles prácticas anticompetitivas en la instalación de equipos de medida.

La Sala de Competencia impuso el pasado mes de diciembre una multa de 5,1 millones a UFD por restringir la competencia en el mercado de instalación de determinados contadores eléctricos entre mayo de 2018 y mayo de 2021, importe que se cubre con aquella provisión.

Según la resolución, la distribuidora interpretó de forma indebida que la obligación de integrar en telegestión todos los contadores domésticos se extendía también a ciertos contadores industriales (tipos 3 y 4).

Esa lectura llevó a exigir requisitos no previstos en la normativa y a denegar o retrasar la instalación de equipos propiedad de terceros, limitando la competencia y la capacidad de elección de clientes y operadores alternativos, pese a que la práctica se corrigió internamente en 2021.

Si finalmente se archiva el segundo expediente, el relativo al trato diferencial de comercializadoras, la parte de la provisión no consumida por esta sanción podrá revertirse, reforzando el resultado contable de Naturgy.