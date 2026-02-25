Moeve, Hydnum o Stellantis: el Gobierno adjudica acceso a la red eléctrica a industrias de más de 3.100 millones

Parte de la capacidad no adjudicada se liberará para futuros proyectos según los criterios del Real Decreto 1183/2020.

En la selección se priorizaron criterios como reducción de CO2, volumen de inversión y rapidez en el inicio del consumo energético.

Los proyectos beneficiados pertenecen a Moeve, Atlantic Cooper, Hydnum Steel, Messer Ibérica y Stellantis España, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.

El Gobierno ha adjudicado 928 MW de acceso a la red eléctrica para proyectos industriales que suponen una inversión de 3.105 millones de euros.

El Gobierno ha adjudicado 928 megavatios (MW) de acceso a la red eléctrica a grandes proyectos industriales, asociados a una inversión de 3.105 millones de euros.

Lo ha hecho en el primer concurso de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte, cuya resolución se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante la tramitación, la retirada de varios concursantes ha permitido que en algunos casos se otorgara la potencia solicitada sin necesidad de celebrar el concurso.

Los proyectos seleccionados, promovidos por Moeve, Atlantic Cooper, Hydnum Steel, Messer Ibérica y Stellantis España, se ubican en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.

En los nudos onubenses de Cristóbal Colón y Palos se adjudican 257,3 MW a Moeve, vinculados a una inversión de 703 millones, y 18,7 MW a Atlantic Cooper, que prevé destinar 415,5 millones.

En el nudo de Brazatortas (Ciudad Real), Hydnum Steel dispondrá de 500 MW para un proyecto valorado en 1.271 millones.

En Cataluña, el nudo de Francolí (Tarragona) permitirá a Messer Ibérica conectar 52 MW asociados a una inversión de 8,6 millones de euros, mientras que Stellantis España obtiene 100 MW en el nudo de Nuevo Vigo (Vigo), ligados a un desembolso de 16,9 millones.

En paralelo, en tres nudos de Aragón y País Vasco (Terrer, Arrigorriaga y Mercedes Benz, en Vitoria) no se ha llegado a celebrar concurso tras la retirada de algunos participantes y en dos de ellos un único solicitante ha obtenido toda la capacidad pedida.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subraya que el fuerte impulso de proyectos ligados a la transición ecológica -desde nuevas plantas industriales y procesos de reconversión hasta centros de datos, desarrollos urbanísticos, ampliaciones ferroviarias o la electrificación de puertos- está generando tensiones en determinados nudos de la red eléctrica.

Esta presión obliga a recurrir a concursos para priorizar las iniciativas con mayor impacto.

En esta convocatoria se han valorado tres criterios: las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, el volumen de inversión y la fecha prevista de inicio del consumo energético. La ponderación ha favorecido especialmente la reducción de CO2 y, en segundo lugar, los proyectos con mayor inversión y más rápida puesta en marcha.

Una vez publicada la resolución en el BOE, los adjudicatarios deberán reactivar la tramitación de sus permisos de acceso y conexión ante el gestor de la red.

La capacidad que no se haya asignado en el concurso se liberará para su reasignación conforme a los criterios generales establecidos en el Real Decreto 1183/2020 sobre acceso y conexión a las redes eléctricas.