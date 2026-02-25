Galán (Iberdrola): "Pedimos la ampliación de Almaraz, y haremos lo mismo con el resto del parque nuclear en el futuro"

Galán prevé que Iberdrola superará los 6.600 millones de beneficio neto en 2026 y asegura que el grupo cumple sus objetivos de crecimiento.

Iberdrola adaptará sus inversiones y gastos al nuevo marco regulatorio español sobre retribución de redes eléctricas, aunque ve más atractivo invertir en Reino Unido, EE.UU. y Brasil.

Galán destaca que los países europeos sin nucleares tienen precios de electricidad más altos y mayor dependencia de combustibles fósiles.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, defiende la ampliación de la central nuclear de Almaraz y propone extender la vida útil del parque nuclear español.

Las centrales nucleares son necesarias, seguras y eficientes. Así de contundente ha sido Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo del Grupo Iberdrola, sobre el futuro de esta tecnología en España y en el mundo.

"Los países europeos que no tienen nucleares tienen precios estructurales más altos, como es el caso de Italia o de Alemania, y mayor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles", puntualizó en la presentación de los resultados de 2025 de la compañía ante los analistas internacionales.

Por eso, "nuestra posición es clara, hemos pedido la ampliación de la central de Almaraz y pediremos la ampliación de otras centrales nucleares en el futuro, porque la mayor parte de ellas puede llegar a funcionar entre 60 y 80 años".

"Este es un proceso que está en marcha" y que se está analizando, después de que las propietarias de Almaraz -la propia Iberdrola, Endesa y Naturgy- solicitaran en octubre formalmente al Gobierno una prórroga para los dos grupos de la central extremeña hasta 2030.

En 2019, las empresas propietarias de las nucleares en España alcanzaron un acuerdo con Enresa para establecer un calendario de cierre ordenado del parque existente entre 2027 y 2035, empezando así por Almaraz y concluyendo con Trillo, que, a día de hoy, sigue vigente y el Gobierno ha reafirmado.

La única pega que ve es "la enorme imposición fiscal, que es tres o cuatro veces más alta que en nuestros países vecinos", en referencia a la imposición que tienen las plantas francesas. "Supone una carga adicional de unos 30 euros/MWh".

"A día de hoy, algunas centrales están trabajando bajo restricciones", pero son un componente fundamental del mix eléctrico, claves para la estabilidad del sistema y, pese a la fiscalidad, demuestran que están ahí para contener los precios.

Marco regulatorio

Por otro lado, Galán ha asegurado que la compañía "se adaptará a las circunstancias" y amoldará su 'capex' y gastos "al marco regulatorio en retribución de redes eléctricas que se ha definido en España".

Es la respuesta al ser cuestionado sobre el marco regulatorio definido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras la aprobación de sus circulares sobre redes eléctricas, que fija la metodología y una tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58% para la distribución -por encima del 5,58% del periodo anterior, pero lejos de la petición del sector eléctrico de un tasa superior al 7%- para el periodo 2026-2031.

"Tenemos que gestionar nuestra empresa de acuerdo con las señales que estamos recibiendo. Es decir, cuando se está reduciendo el dinero para operaciones y mantenimiento, entonces nosotros tenemos que adaptar esto a las nuevas circunstancias", destacó, subrayando que España representa de todas maneras el 20% de la base de activos regulados (RAB) del grupo.

Así, afirmó que Iberdrola se adaptará a estas circunstancias regulatorias para que no afecte a su balance. "Adaptaremos nuestro 'capex' y nuestros gastos al marco que se ha definido", dijo al respecto.

Además, vio más atractivo para apostar por el negocio de redes en otros países como el Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, para impulsar la electrificación.

"En España tenemos que seguir las señales que da el regulador, pero de todas formas el tamaño de nuestro negocio en España representa menos del 20% del total, así que tampoco es tan importante. Nosotros nos adaptaremos por completo y ya las señales están más que claras, menos inversiones en operación y mantenimiento", destacó.

Por último, de cara a 2026, Galán reafirmó que será "otro año de crecimiento" para el grupo y consideró que se podrán superar los 6.600 millones de beneficio neto en el año.

"Estamos cumpliendo con nuestras promesas y nos sentimos cómodos y sabemos que podemos alcanzar estas cifras", añadió al respecto el primer ejecutivo de Iberdrola.