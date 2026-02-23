EDP, Boliden Somincor y Greenvolt crearán en Portugal la mayor planta solar para autoconsumo de la Península

EDP, Boliden Somincor y Greenvolt han sellado una alianza para la instalación de una Unidad de Producción para Autoconsumo (UPAC) en las inmediaciones de la mina de Neves-Corvo, en Portugal.

Se convertirá en el mayor proyecto de generación solar distribuida para autoconsumo desarrollado hasta la fecha en el país, con una capacidad instalada de 49 megavatios pico (MWp).

La nueva central solar se construirá en Castro Verde, en la zona del Bajo Alentejo, en terrenos propiedad de Boliden Somincor que forman parte de la concesión minera.

El proyecto ocupará una superficie aproximada de 55 hectáreas y permitirá reducir la dependencia de la red eléctrica, aumentar la previsibilidad de los costes energéticos y recortar las emisiones de dióxido de carbono en más de 41.000 toneladas anuales.

La planta producirá cerca de 100 gigavatios hora (GWh) al año, el equivalente a un tercio del consumo anual de la compañía minera, contribuyendo a su independencia energética, a una mayor resiliencia operativa y al control directo del consumo.

El proyecto, integrado en el plan de descarbonización de Boliden Somincor, prevé completarse en el segundo semestre de 2026.

Incluye el suministro y construcción de la UPAC, así como la ampliación de la subestación eléctrica que da servicio a la empresa. Durante su desarrollo implicará la contratación de unas 200 personas, impulsando el empleo local y sectorial.

El director general de Boliden Somincor, Gunnar Nyström, ha destacado que se trata de "una gran inversión para transformar y adaptar nuestras prácticas con el fin de minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones".

Y ha subrayado que el parque solar permitirá reducir "drásticamente" las emisiones de CO2 y constituye "un hito importante en el camino hacia la neutralidad climática".

Por su parte, la administradora ejecutiva de EDP, Vera Pinto, ha señalado que el reto de la transición energética exige desarrollar proyectos renovables de todas las escalas y ha considerado "un motivo de orgullo" participar en el que será el mayor proyecto de energía solar descentralizada para autoconsumo en Portugal.

Asimismo, el consejero delegado del Grupo Greenvolt, João Manso Neto, ha afirmado que la dimensión del proyecto, "sin precedentes en territorio nacional", permitirá a Boliden Somincor avanzar de forma concreta en la descarbonización de sus operaciones.

Y también servirá de ejemplo para otros sectores económicos al combinar sostenibilidad y competitividad mediante la reducción de costes energéticos.

La central solar será gestionada por EDP durante 12 años una vez entre en operación y será clave para reducir la exposición energética de esta industria intensiva, reforzar la seguridad de suministro y aumentar la resiliencia energética tanto de la región como del país.

La mina de Neves-Corvo, situada en la región del Alentejo, produce principalmente cobre, zinc, plomo y plata y forma parte de la Faja Pirítica Ibérica.

EDP es uno de los principales productores mundiales de energía renovable, con más de 29 GW de capacidad instalada, mientras que Greenvolt opera en 20 países con soluciones en biomasa sostenible, proyectos utility-scale y generación distribuida.