El gigante Westinghouse lanza la central nuclear del futuro: puede operar sin necesidad de refrigerarse con ríos o mar

España se posiciona como 'hub' europeo de Westinghouse, con su sede en Madrid y una academia para formar a operadores en el manejo de estos nuevos reactores.

El AP1000 incorpora sistemas de seguridad pasiva, pudiendo mantener condiciones seguras ante accidentes o apagones sin intervención humana ni energía externa durante 72 horas.

El diseño modular y compacto del AP1000 reduce el coste y el tiempo de construcción a unos cinco años, usando menos materiales y mano de obra que las centrales tradicionales.

Westinghouse lanza el reactor nuclear AP1000, capaz de operar sin necesidad de grandes masas de agua para refrigeración, lo que permite su instalación en cualquier lugar del mundo.

El gigante estadounidense Westinghouse, líder en construcción de centrales eléctricas desde hace casi un siglo, va a revolucionar el mercado energético mundial con sus reactores nucleares 'futuristas' AP1000.

Parece ciencia ficción, pero son una realidad. Ya hay cuatro unidades funcionando en China y otras dos en Estados Unidos, pero ya hay más de 30 peticiones para construir más: 14 unidades solicitadas por Pekín, tres contratos en Polonia, nueve en Ucrania, dos en Bulgaria y, por último, India ha seleccionado seis reactores más.

"La principal ventaja de PWR de Generación III+, el AP1000, es la seguridad frente a los modelos previos de agua a presión de Westinghouse y otros proveedores, además de estar diseñado para simplificar la planta", señalan Luca Oriani, presidente global de nuevos reactores (APx) y Xavier Coll, presidente de Westinghouse España, a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Al tener un tamaño más reducido que otras centrales nucleares -menos de la mitad de un campo de fútbol-, se reduce mucho el coste, entre otras razones porque también se reduce el tiempo de construcción, unos cinco años, y por tanto, requiere la mitad de mano de obra, y la cantidad de materiales empleados (sobre todo acero y cemento)".

"También es importante que este reactor ofrece un sistema modular, cada reactor tiene una potencia de entre 1.000 y 1.200 MW, y no solo resisten al impacto de un avión, sino que su sistema de autoencendido le protege ante apagones o ceros energéticos como el ocurrido el pasado 28 de abril en España", explican los responsables de la compañía.

Completo sistema pasivo

El AP1000, el PWR de Generación III+, utiliza sistemas de seguridad pasiva, un circuito cerrado de agua que permite la refrigeración de núcleo basada en la gravedad, la convección natural y acumuladores, sin necesidad de bombas ni alimentación eléctrica exterior durante las primeras 72 horas de un accidente.

"Esto nos permite construir este reactor nuclear en cualquier punto del planeta, desde Siberia hasta el desierto de Arizona", ponderaba Oriani para explicar su gran versatilidad.

Sala de control donde se imparten las clases de la Academia AP1000 de Westinghouse Westinghouse

Las nucleares convencionales necesitan una masa de agua grande cerca porque el ciclo termodinámico obliga a evacuar al ambiente más calor del que se convierte en electricidad, y eso se hace condensando vapor con agua fría de un “foco frío” externo (mar, río, lago).

Esto ha provocado cierta polémica por ejemplo, cuando durante las olas de calor y sequía de 2003, 2018, 2022 y 2023, las propietarias de algunas centrales en Francia, Alemania, Suiza o Suecia estuvieron obligadas a reducir carga o parar reactores porque los ríos estaban demasiado calientes o con caudal demasiado bajo para usarlos como sumidero térmico sin incumplir límites ambientales.

Imagen simulada del interior del reactor nuclear AP1000 de Westinghouse Westinghouse

Pero Westinghouse también ha pensado en otro tipo de accidentes. "En caso, por ejemplo, de rotura de la tubería principal de refrigerante, el reactor está diseñado para lograr y mantener condiciones de apagado seguras sin intervención del operador y sin necesidad de alimentación eléctrica externa ni bombas".

Esto reduce la dependencia de generadores diésel, una lección directa de Fukushima, y simplifica la respuesta ante pérdida total de potencia, aunque "para ser aún más seguros, se suelen instalar generadores de diésel por si acaso", apunta Coll.

España, 'hub' europeo

Y en el ojo de este nuevo paradigma de centrales nucleares, Westinghouse sitúa a España, en concreto, su sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

"Para nosotros, España es única, es nuestro principal país de referencia después de EEUU. Tenemos una larga relación desde hace 50 años, hemos construido cinco de los siete reactores que existen en el parque nuclear del país", presumen los portavoces de la multinacional americana.

Modelo de reactor nuclear AP1000 de Westinghouse Westinghouse

"Además, España tiene una base consolidada de ingeniería nuclear y Madrid es logística y geográficamente cómoda para reunir equipos de EEUU y Europa Central y del Este. La ubicación es perfecta para nosotros".

La academia está pensada para entrenar a los operadores con programas que empiezan unos cinco años antes de la puesta en marcha de cada central.

El simulador reproduce a escala real la sala de control de un AP1000 y permite practicar todas las maniobras (arranque, parada, cambios de carga) y la gestión de incidentes y accidentes, así como certificar operadores y probar procedimientos y software de planta.

Westinghouse de crecer en España (prevén en torno a 1.500 empleados en 2030) y aunque conocen cuál es el calendario de cierre del parque, "los debates políticos cambian", en relación a posibles proyectos nucleares en nuestro país.