Terremoto en Europa por el plan de Italia de pagar a la industria las emisiones de CO2: el precio caerá a 26 euros/MWh

A diferencia del 'mecanismo ibérico', la propuesta italiana no es temporal y podría sentar un precedente peligroso para la unidad del mercado energético europeo.

Se prevé que esta iniciativa distorsione el mercado interior europeo, afecte las inversiones en renovables y enfrente dificultades para su aprobación en Bruselas por las normas de ayudas estatales.

La medida podría reducir el precio de la energía en Italia a 26 euros/MWh en 2027, generando un impacto en los precios de toda Europa y aumentando la producción a gas en el país.

Italia ha aprobado un decreto para reembolsar a sus productores de gas los costes del mercado europeo de emisiones de CO2, comprometiendo más de 3.000 millones de euros.

El miércoles pasado, el Gobierno italiano aprobó un nuevo decreto energético que incluye medidas muy controvertidas destinadas a reembolsar a los productores de gas los costes del mercado europeo de derechos de emisión de CO2 (ETS EU) con más de 3.000 millones de euros.

Las federaciones industriales europeas se han lanzado, en general, a apoyar la decisión de Italia con una medida que busca reducir los costes energéticos relacionados con el ETS y reabrir el debate sobre el ETS por razones de competitividad.

Sin embargo, el terromoto ha sacudido por toda Europa porque son medidas puramente nacionales y unilaterales que podrían fragmentar el mercado interno o socavar las señales de inversión a largo plazo.

"El ejemplo más cercano que hemos visto en los últimos años es el 'mecanismo Ibérico', vigente en España y Portugal entre junio de 2022 y diciembre de 2023", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Matt Jones, Head of Power Analytics en la consultora ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).

"Nuestro modelo sugiere que el reembolso del transporte de gas reduciría los precios de la energía Cal 27 italiana en unos 6,3 euros/MWh, mientras que, si la propuesta del ETS también se hiciera realidad, los precios caerían drásticamente en 26,1 euros/MWh en 2027".

Previsión del precio de la energía en Italia (2027), €:MWh ICIS

Aún así, ambas medidas distorsionarían el mercado, lo que se traduciría en una mayor generación de gas en Italia, menores importaciones netas de los países vecinos y precios más bajos en casi todos los países europeos (no solo en aquellos directamente conectados con Italia).

El nivel de distorsión es mucho mayor para el reembolso de los derechos de emisión de CO2 que para el reembolso de las tarifas de transporte de gas, señala ICIS.

Posición de Europa

Las medidas también provocarían descensos significativos en los precios de la energía solar y eólica, lo que significaría la necesidad de pagar más primas o subvenciones a los productores de energías renovables, lo que podría amenazar el desarrollo de las energías renovables comerciales y el mercado de los PPA.

"En nuestra opinión, es probable que ambas medidas tengan dificultades para aprobar las normas de la UE sobre ayudas estatales, dada la falta de precedentes, el impacto distorsionador del mercado y la ausencia de un plazo temporal específico", continúa el experto de ICIS.

Sin embargo, el mercado a plazo italiano ya se ha ajustado al impacto para el reembolso del transporte de gas, lo que podría indicar que el mercado cree que es probable que esta parte de la propuesta sea aprobada por la Comisión Europea.

De hecho, ya el mismo jueves 12 de febrero que se filtró un borrador del decreto y que ya incluía los dos puntos mencionados, el mercado reaccionó de inmediato. Excluyendo el impacto de las fluctuaciones en los precios del gas y el CO2, los futuros eléctricos bajaron aproximadamente 7 euros/MWh tras la noticia.

Coste del CO2

ICIS calcula el coste del CO2 de una planta de ciclo combinado eficiente (suponiendo una eficiencia de aproximadamente el 60%) multiplicando el precio del CO2 y la eficiencia de la planta (0,6) por el factor de emisión de gas (0,182 tCO2/MWh térmico).

Por tanto, "con los niveles actuales de la Unión Europea, esto se traduce en aproximadamente 22,7 euros/MWh de producción eléctrica".

Importaciones netas de energía italiana por país (2027), TWh ICIS

Pero, como la medida también incluye el coste fijo del transporte de gas incluido en las facturas, basándose también en la información de los participantes del mercado del sector eléctrico italiano, hay que contar con unos 6-8 euros/MWh de electricidad adicionales.

Al reducir los costes de los generadores de gas, la producción de los productores aumenta en los escenarios futuros. En el escenario en el que solo se reembolsan las tarifas de transporte de gas, la producción a gas aumenta un 6% en 2027 en comparación con el Caso Base.

En el escenario que incluye ambas medidas (pagos al CO2 y por los costes de transporte), la producción a gas aumenta un enorme 32% en 2027, alcanzando un nivel (154 TWh) que se superó por última vez en 2008.

Escenario Base

En el escenario Base, ICIS señala que Italia se encuentra entre los mayores importadores de Europa, con importaciones netas de 49 TWh previstas para 2027. Pero todo esto se revierte en el primer escenario, reduciendo a 42 TWh de exportaciones netas.

Y en el escenario que incluye ambas medidas se reduce a tan solo 11 TWh de exportaciones netas, ya que la generación nacional a gas supera a la generación en los mercados vecinos.

Bajo estos supuestos, la reducción de los precios de la energía derivada de la medida de la tarifa del gas se traduciría en un aumento de las subvenciones, ayudas y primas a la energía solar y eólica solo para el año 2027 de casi 500 millones de euros en el escenario de reducción de costes de transporte de gas, y de más de 2.000 millones de euros en el escenario que también incluye el reembolso de costes del ETS.

Mercado interior

"Estos costes adicionales serían aún más importantes en los próximos años, ya que se espera que los efectos de canibalización de renovables se intensifiquen en el mercado italiano", puntualiza ICIS.

"En nuestra opinión, es improbable que la medida sea aprobada por la Comisión Europea en su forma propuesta debido a las normas sobre ayudas estatales", concluye.

La aprobación probablemente sentaría un precedente para que otros países implementen medidas similares, y haría peligrar el Mercado Interior de la Energía de la UE y quizás al concepto de Unión Europea, al abrir una puerta a que cada miembro pueda tomar decisiones que trascienden lo nacional al margen de Bruselas.