Libia y Venezuela, dos grandes apuestas de Repsol para aumentar la producción de petróleo en los próximos años

En Libia, la producción de Repsol alcanzó un pico de 326.000 barriles diarios y prevé llegar a 350.000 barriles diarios a finales de 2026, gracias a nuevos pozos y campañas de exploración.

Repsol espera incrementar en más de un 50% la producción petrolera en Venezuela en los próximos 12 meses y triplicarla en tres años.

La compañía ha recibido licencias de EE.UU. que le permiten reanudar operaciones de petróleo y gas en Venezuela y prevé nuevas inversiones en infraestructuras y pozos.

Repsol apuesta por Venezuela y Libia para aumentar su producción de petróleo tras mejoras en la estabilidad política de ambos países.

Venezuela y Libia son dos de los países que, gracias a entrar en una etapa de mayor estabilidad política, están en el foco de una gran apuesta para Repsol con más proyectos de exploración de petróleo.

Así lo ha señalado el consejero delegado de la multienergética española, Josu Jon Imaz, en el encuentro con analistas posterior a la presentación de los resultados de 2025.

"A lo largo de 2026, tendremos la oportunidad de detallar los próximos pasos para las operaciones en Venezuela", ha señalado ante el interés despertado. "En este sentido, la semana pasada, la Administración estadounidense emitió licencias que nos proporcionan el marco legal necesario para reanudar nuestras operaciones de petróleo y gas en el país".

Las oportunidades en Venezuela para recibir pagos por la actividad que llevaba realizando en los últimos años podrían rondar los 250 millones de euros, pero Repsol ha confirmado que se espera aumentar la producción "potencialmente" en nuevos pozos.

"Venezuela ahora está en una situación significativamente mejor que hace dos meses", ha explicado Imaz, mostrándose optimista porque "se está abriendo una ventana de oportunidad para una mejor economía en Venezuela, y también una mejor situación para nuestro sector en ese país".

Gas e infraestructuras

Por el momento, el objetivo es ayudar a consolidar esta mejora, enfatizando la estabilidad social y el desarrollo económico. "Nuestro compromiso con la economía del país ha sido claro y ahora estamos aún más dedicados a contribuir a este futuro brillante".

Tras ganar 1.899 millones en 2025, la firma invertirá en renovar infraestructuras y bombas para revertir el declive de los yacimientos locales del país caribeño.

"Apreciamos el apoyo y el enfoque estadounidense en nuestro rol y nuestras operaciones allí, pero también estamos trabajando estrechamente con Venezuela y con nuestros socios de PDVSA (la petrolera estatal) para moverlo hacia una dirección positiva".

"Hace cinco días recibimos una bandera abierta, así que ahora estamos preparando todo para reiniciar y reanudar nuestras operaciones de manera directa en el país".

La contribución inicial de Repsol será continuar suministrando gas, para estabilizar el país proporcionando la principal materia prima que necesita el sistema eléctrico nacional.

Para ello, hay que levantar las cargas que pesaban sobre los contratos anteriores, y reiniciar para pagar el suministro de gas.

El Estado venezolano le debe 4.550 millones de euros, ha dicho el máximo responsable de la multienergética, revelando la cifra por primera vez. Incluye una deuda comercial vinculada a suministros de petróleo y gas más intereses acumulados, y 947 millones de euros en financiación para su empresa conjunta Petroquiriquire con PDVSA.

Pero, si bien la recuperación de la deuda pendiente ha sido durante mucho tiempo un tema importante, Imaz ha reiterado que no era la principal prioridad de Repsol en este momento en el país.

Nuevos pozos en Venezuela

Al mismo tiempo, la compañía está preparando aumentar en 640 millones de pies cúbicos por día en el área del Lago de Maracaibo (una cuenca histórica de inmensas reservas de hidrocarburos). Es decir, de los 580 millones actuales, aumentar un 10% en términos de valor, sin especificar un plazo.

"Restableceremos las operaciones normales. Estamos comenzando a involucrar a nuestro equipo en las operaciones e invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción".

También están trabajando para revertir la disminución en la producción de petróleo en otras áreas, y en reiniciar el transporte comercial de todos los cargamentos en el marco de sus contratos en petroquímica, exportando a España, EEUU o cualquier otro destino adecuado que permita el marco de licencias.

Imaz asegura que se podrá aumentar en más del 50% la producción de petróleo en los próximos 12 meses y multiplicarla por tres en tres años.

Y "por supuesto, seguimos abiertos a explorar otras oportunidades para el futuro", pero proporcionará más detalles en tres semanas en el mercado de capitales, ha dejado en abierto.

"Si Venezuela recupera niveles normales de producción, si el desarrollo económico del país evoluciona en la dirección correcta, estoy seguro que vamos a encontrar marcos y soluciones para hablar del pasado", dijo, refiriéndose a la deuda.

Futuro en Libia

"Confiamos en Libia", ha continuado el CEO de Repsol. "Hay mayor seguridad sobre el terreno gracias a la importante contribución de las fuerzas armadas y del Ejército libio para combatir el terrorismo", que también debe reconocerse como ayuda a la seguridad europea.

Durante el último año, Repsol despachó 39.000 barriles brutos diarios, pero la producción, gracias a los nuevos pozos, alcanzó un pico máximo de 326.000 barriles al final del año.

"Continuamos con esta campaña de perforación en el campo, y esperamos tener una producción cercana a las 350.000 barriles diarios al final del año 2026, en términos generales, sería una cifra cercana a los 43.000 barriles netos por día".

Repsol se encuentra explorando dos áreas, las áreas NC 115 y NC 186, y hace unos meses descubrió dos nuevos bloques de exploración, uno de ellos está en tierra, cerca del área de la ciudad, y el otro está en alta mar, en la parte norte de Bengasi.