Reynés: "La prima de riesgo de las renovables se ha disparado, pero a finales de 2026 vamos a tener en operación 1,2 GW más"

Naturgy presenta unas cuentas sólidas que prevé repetir en 2026 desarrollando sus negocios de renovables, biometano, redes de distribución (eléctricas y gasistas), abriendo un nuevo foco en los centros de datos y valorando su flota de ciclos combinados de gas.

Sin embargo, en el caso del crecimiento en renovables, pese a que continuará invirtiendo en nuevos proyectos, el presidente ejecutivo, Francisco Reynés, ha confirmado que lo hará "manteniendo su disciplina financiera en el análisis de inversión".

"Es evidente que la prima de riesgo de las renovables ha crecido mucho, y ese es el problema de la nueva incorporación de generación renovable al mercado", ha señalado en rueda de prensa.

"Sin embargo, nosotros seguimos trabajando y a lo largo del último trimestre de este año, incorporaremos 1,2 gigavatios (GW) más a nuestro pipeline (cartera de proyectos)", que actualmente es de una capacidad instalada de 8,1 GW.

La disciplina de capital y la rentabilidad siguen siendo "una piedra angular en el entorno actual, manteniendo un enfoque selectivo en el crecimiento de renovables".

Todos los proyectos tienen sentido si se hibridan, es decir, si se combinan con baterías para evitar el valle de precios bajos, que en las horas solares apenas sube de los precios cero o negativos, especialmente en los meses de primavera.

"Y todo ello, contando con los ciclos combinados y el parque nuclear", del que ha señalado respecto al cierre de Almaraz (Cáceres), "que nuestra posición es clara, necesitamos tiempo, al menos hasta 2030, para analizar cuánta energía necesitamos en España y cómo vamos a proveer las expectativas de crecimiento de demanda, entre otras razones, con la llegada masiva de centros de datos".

Redes de distribución

Por otra parte, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros en 2025, principalmente en redes de distribución de electricidad y proyectos renovables selectivos.

En línea con su plan estratégico, las redes representaron el 47% de la inversión total, frente al 40% en 2024, mientras que las renovables representaron el 36%, frente al 44% de 2024.

Respecto a las redes gasistas, Reynés ha recordado que el gas es "clave" en la seguridad energética del país. "La descarbonización debe hacerse de forma ordenada para no poner en riesgo la seguridad de suministro energético", y tan importante es la electricidad, "como el uso de los biogases".

Los gases renovables están "al alcance de la mano" y ayudan a la diversificación de fuentes energéticas y a la autonomía energética de los países, pues tienen su origen en el propio país.