Elecnor se alía con la china Gotion y la americana Battman para impulsar las baterías y el almacenamiento en España

Las claves nuevo Generado con IA Elecnor ha cerrado un acuerdo estratégico con las empresas Gotion de China y Battman de Estados Unidos para potenciar el almacenamiento de energía en baterías en España. La alianza busca ofrecer soluciones integrales que garanticen la solvencia técnica y bancabilidad de los proyectos renovables ante la creciente complejidad del sistema eléctrico español. Elecnor aspira a posicionarse como interlocutor principal del sector, integrando tecnología avanzada, ingeniería y gestión territorial bajo una misma propuesta. El acuerdo pretende transformar el almacenamiento energético en una infraestructura clave y a medida, promoviendo un modelo donde generación renovable y almacenamiento estén totalmente integrados.

Elecnor ha formalizado un acuerdo estratégico con Gotion, fabricante tecnológico, y Battman, firma de desarrollo, con el fin de reforzar su posicionamiento en el sector de los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) en España.

"Esta alianza nace con el objetivo de responder a la creciente complejidad del sistema eléctrico nacional, ofreciendo una solución integral que garantiza la solvencia técnica y la bancabilidad de los proyectos renovables", afirma en un comunicado.

Esta iniciativa, con la que espera "mitigar la fragmentación actual del sector", permitirá a Elecnor posicionarse como el interlocutor principal capaz de integrar tecnología de vanguardia, ingeniería de alto nivel y gestión territorial bajo un mismo paraguas, señala.

"Con este acuerdo, Elecnor refuerza su compromiso de aportar valor añadido, transformando la complejidad técnica en activos rentables y seguros", declaran fuentes de la compañía.

Desde el punto de vista de Elecnor, que busca ser un proveedor global de infraestructuras, energía y servicios, el "valor diferencial" de esta alianza recae sobre su enfoque, consistente en dejar de tratar el almacenamiento como un simple accesorio de las plantas renovables para convertirlo en una infraestructura a medida de largo plazo.

"Esta alianza es una respuesta directa a las necesidades del mercado ibérico. Nuestros clientes no buscan solo baterías; buscan seguridad de suministro, cumplimiento de plazos y una operación optimizada", explican desde la corporación española, presente en más de 40 países.

Mediante este acuerdo con Gotion y Battman, el Grupo Elecnor confía en avanzar "hacia un modelo energético donde la generación renovable y el almacenamiento operan de forma integrada, garantizando estabilidad, eficiencia y seguridad para el sistema eléctrico español".