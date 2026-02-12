El sector renovable urge a quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica para acelerar electrificación

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) pide eliminar de forma inmediata el impuesto del 7% a la generación eléctrica (IVPEE). El sector considera que este impuesto encarece la electricidad, frena la electrificación y supone una desventaja frente a países vecinos como Portugal, que ya lo ha eliminado. APPA destaca que mantener el IVPEE va contra los objetivos de descarbonización, competitividad y transición energética de España. La Comisión Europea ha instado a España a reducir la carga fiscal sobre la electricidad, que penaliza más a la electricidad que a otros consumos fósiles como el gas.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha reclamado la eliminación "inmediata" del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el conocido como 'impuesto del 7%'.

En su opinión, es "una figura que encarece la electricidad y frena la electrificación, la vía más eficaz y rápida para incorporar más renovables al 'mix' energético y sustituir combustibles fósiles importados".

En este sentido, la entidad ha recordado que el IVPEE se creó hace 14 años como un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en un contexto de déficit del sector eléctrico "que ya está superado".

"Actualmente, con objetivos climáticos y de reindustrialización encima de la mesa, mantenerlo supone una señal contraria a la transición energética y a la competitividad del país", ha señalado.

El director general de la organización, José María González Moya, ha declarado que en España se sigue "arrastrando el lastre de un impuesto que va contra los objetivos que se tienen marcados".

"Las renovables son el 25% de nuestro consumo global de energía, pero más del 55% de nuestra electricidad, no podemos seguir frenando la electrificación", ha añadido.

Al hilo, APPA ha apuntado que la urgencia es "aún mayor tras la decisión de Portugal, que ha eliminado el gravamen equivalente".

"En un mercado acoplado como el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), sostener en España un 7% adicional sobre los costes de generación implica una desventaja competitiva directa para la producción nacional (incluida la renovable)".

Y además, añade que es "un riesgo de distorsión de ofertas frente a tecnologías situadas al otro lado de la frontera", ha señalado, explicando que dicho impuesto estuvo suspendido durante la pandemia sin ninguna "consecuencia real".

Posición de la UE

En esta línea, el directivo de la asociación ha enfatizado que no se pueden desaprovechar los "magníficos recursos renovables de España porque se elija tener mayores impuestos que sus vecinos".

"Esto se traduce en más vertidos, más emisiones y menos competitividad", ha incidido.

En este contexto, APPA ha subrayado que esta "discrepancia ibérica" se suma a las llamadas de atención reiteradas de la Comisión Europea, instando a España a reducir su carga fiscal a la electricidad.

"El programa 'Action Plan for Affordable Energy' presentado por la Comisión hace casi un año urge a descargar esa fiscalidad, que penaliza cuatro veces más la electricidad que otros consumos fósiles como el gas", ha detallado.

Y ha expresado que la fiscalidad de la electricidad se acerca "más al alcohol y el tabaco que ningún otro tipo de energía, limitando fuertemente la electrificación".

Descarbonizar la electricidad

De este modo, en la actualidad, si un hogar o industria quiere electrificar sus consumos se ha de enfrentar a impuestos como el 7% del IVPEE, más del 5% de impuesto especial, un IVA del 21% y un "sinfín de cánones y tasas que cargan la generación renovable".

Por otra parte, la entidad ha detallado que España ha demostrado en los últimos años una "gran capacidad" para descarbonizar su sistema eléctrico, ya que en 2024 la generación renovable alcanzó el 56,8% del mix.

"Y en 2025 se sitúa el porcentaje de renovable en el 55,5%, cifra que se incrementa, si tenemos en cuenta las estimaciones de generación de las instalaciones de autoconsumo, hasta el 57,1%", ha recalcado, recordando que el "gran reto es trasladar ese liderazgo al conjunto de la economía".

Al hilo, APPA ha mencionado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 marca una "dirección clara", con un objetivo del 48% de renovables sobre el uso final de la energía y un 81% de energía renovable en la generación eléctrica en 2030.

"Si queremos cumplir el PNIEC, si de verdad nos creemos que podemos cambiar nuestro modelo energético y económico en cuatro años, necesitamos que la electricidad renovable sustituya consumos fósiles en industria, edificios y transporte", ha manifestado González Moya.

Por último, la entidad ha recordado que el IVPEE se suma a una estructura fiscal donde persisten figuras históricas como el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), fijando un tipo general del 5,11%.