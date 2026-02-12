Red Eléctrica cifra en 516 millones el coste de la operación reforzada 'antiapagones' hasta diciembre

Las claves nuevo Generado con IA Red Eléctrica de España (REE) estima en 516 millones de euros el coste del modo de operación reforzada tras el apagón del 28 de abril, vigente entre mayo y diciembre. Este coste representa el 2,18% del total del sistema eléctrico español en ese periodo, que superó los 23.600 millones de euros. Para un consumidor medio con tarifa regulada, la operación reforzada ha supuesto un coste adicional de cuatro céntimos al día. Las grandes eléctricas, como Endesa, calculan un impacto económico mayor, estimando en 1.100 millones los costes derivados de los servicios complementarios.

Red Eléctrica de España (REE) ha actualizado sus cifras sobre el coste del modo de operación reforzada con el que gestiona el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril, aunque sus cálculos difieren de los que manejan las grandes eléctricas.

Según un comunicado enviado este jueves del operador, este modo de funcionamiento ha supuesto un coste de 516 millones de euros entre mayo y diciembre.

REE destaca que esta programación reforzada ha representado un 2,18% de los costes totales del sistema eléctrico español en ese periodo, que han superado los 23.600 millones de euros, situando así el impacto en proporción al conjunto del sistema.

En términos de consumidor, la compañía concreta que, para un usuario acogido a la tarifa regulada -el denominado PVPC- con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh), "la operación reforzada ha tenido un coste medio en el periodo de aplicación de cuatro céntimos al día".

Sin embargo, las eléctricas ofrecen una estimación sensiblemente superior del impacto económico.

Precisamente, este jueves, José Bogas, CEO de Endesa, ha cifrado el coste derivado del incremento de los servicios complementarios a unos 1.100 millones de euros.

Así lo ha estimado durante su comparecencia en el Senado. La compañía calcula en 230 millones de euros el impacto directo para sus cuentas, ya que, por ejemplo, a los clientes domésticos que tienen normalmente al 100% un precio fijo, en ese precio fijo no se les traslada este sobrecoste.

Operación reforzada

Desde el apagón, REE ha establecido la denominada operación reforzada con el fin de dar una mayor estabilidad al sistema, con la mayor utilización de energías convencionales, especialmente ciclos combinados de gas natural.

No obstante, recurrir a los servicios complementarios de ajuste del sistema se traduce en un extracoste en el precio final de la electricidad y, posteriormente, en el recibo de los consumidores de luz.

A principios de diciembre, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ya indicó que REE mantendría la aplicación del modo de operación reforzada "mientras no esté segura de que todo el mundo cumple con los requisitos normativos de control de tensión".

En su participación en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia, Corredor aseguró que este modo reforzado había supuesto un coste para todo el sistema de 486 millones de euros hasta noviembre.