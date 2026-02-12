Las eléctricas se amparan en el informe del Gobierno para señalar que Red Eléctrica es la única responsable del apagón

José Bogas, CEO de Endesa, y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, se saludan en la comparecencia en el Senado para hablar sobre el apagón. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Las grandes eléctricas señalan a Red Eléctrica (REE) como la única responsable del apagón del 28 de abril, apoyándose en informes del Gobierno. Iberdrola y Endesa aseguran que la causa fue un error de planificación de REE, al no programar correctamente la gestión de la tensión y la combinación de energías. Las eléctricas afirman que desde primeras horas del día ya habían comunicado a REE signos de inestabilidad y que la respuesta del operador fue insuficiente. También se critica a la CNMC por su lentitud en aprobar procedimientos necesarios para que las renovables puedan aportar estabilidad al sistema eléctrico.

Para las grandes eléctricas no hay duda de que todo apunta a que el apagón del 28 de abril tuvo un "único responsable", Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, perteneciente al grupo Redeia, presidido por Beatriz Corredor.

Los consejeros delegados de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y de Endesa, José Bogas, en su comparecencia en el Senado para hablar sobre el cero energético que dejó a oscuras a la Península Ibérica, han dejado claro que sus conclusiones se basan en varios informes, especialmente en el que presentó el Gobierno en el verano.

"Red Eléctrica de España (REE) es el principal responsable del apagón eléctrico del 28 de abril, ya que "no actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación, ni en la corrección de los errores", ha dicho Bogas, que fue quien comenzó la sesión con los senadores.

La causa del incidente "no fue multifactorial", sino "una sola", dijo por su parte Ruiz-Tagle, apuntando directamente a Red Eléctrica de España como único responsable por "un error de planificación" en los elementos necesarios para controlar la tensión.

El máximo responsable de Iberdrola España se reafirmó en que no le corresponde a la compañía eléctrica determinar el culpable del apagón, sino a otros órganos, aunque, basándose en informes de terceros, "hubo un problema de planificación".

A este respecto, señaló que había una composición "descompensada" de energías renovables con energías síncronas.

"Entre medicina y veneno, probablemente el tema sea la dosis. Un paracetamol me va a bajar la fiebre, pero si me tomo un kilo probablemente voy a tener una hipotermia y voy a fallecer", dijo a modo de ejemplo.

Falta de inercia

Igualmente, el consejero delegado de Iberdrola España defendió que el sistema eléctrico "necesita inercia", algo que consideró esencial para su estabilidad, recordando que ya ha habido eventos de caída de centrales, sin que ello derivara en un apagón, lo que, a su juicio, demuestra la importancia de contar con suficiente inercia.

Asimismo recordó que, respecto al incidente del día 22 de abril, Iberdrola remitió un correo a REE y recibió como respuesta que coincidieron cuatro factores habituales en el sistema en el mismo instante.

"Instante en el sector eléctrico son milisegundos", subrayó, al destacar que la obligación legal del operador es garantizar la estabilidad "todos los días, a todas las horas, a todos los segundos y a todos los milisegundos".

Asimismo, apuntó que la solución adoptada por REE el día del incidente fue comenzar a llamar a ciclos combinados en torno a las 12.00 horas. A este respecto, indicó que a Iberdrola se le solicitó a las 12.26 horas la conexión del ciclo de Castejón II, en Navarra, aunque no se le pidió la entrada de hidráulica.

Avisos previos

Por su parte, Bogas ha señalado que "la causa central y determinante del apagón es la programación por Red Eléctrica de un número reducido de grupos con capacidad de gestionar dinámicamente la tensión" y esto "provocó una situación de riesgo”.

Aún así, para el responsable de Endesa, no tiene sentido que "puedan fallar tantas centrales simultáneamente", y como "la responsabilidad de la garantía de suministro recae en Red Eléctrica, que es quien debería haber planificado, programado y previsto cosas de forma distinta", no hay que buscar más culpables.

“Desde las 9 de la mañana teníamos muestras claras de una inestabilidad en la frecuencia. Antes de las 11h, comunicamos esta situación, llamamos al centro de control de Red Eléctrica para decirles que pasa algo, que las tensiones se nos están yendo”.

Y ⁠“la contestación de los técnicos operativos de Red Eléctrica fue que estaban entrando y saliendo las centrales fotovoltaicas, fundamentalmente en el sur de España, y 'no tenemos elementos que puedan corregirlo', es decir, unidades con generación síncrona que puedan absorber o generar reactiva”.

Mario Ruiz-Tagle reafirmó lo declarado por José Bogas. Aseguró que existían llamadas de sus operadores, anteriores a las 12 horas del mediodía, alertando de subidas y bajadas en transformadores y centrales, incluida Almaraz.

"Hay que tener cuidado con confundir causas con efectos", advirtió, para recalcar que la causa última fue un error de planificación el día 28 de abril.

Y concluía diciendo que “no solo se trata de despachar ciclos, hay que hacerlo de una manera distribuida por todo el territorio” destacando que en el centro y sur peninsular es donde menos inercia hubo (incluso por debajo de las recomendaciones de ENTSO-E).

Responsabilidad de la CNMC

Como elemento adicional, José Bogas también apuntó a la "falta de agilidad de laCNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)a la hora de aprobar los procedimientos de operación (PO) necesarios para que las renovables pudieran dar estabilidad al sistema.

"El regulador debería tener más rapidez y sensibilidad con la urgencia técnica de actualizar el PO 7.4, subrayando que el regulador dejó durante años la normativa sin aprobar", sentenciaba.