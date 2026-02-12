Blackstone y EQT compran Urbaser por unos 5.800 millones de euros

La operación está sujeta a las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

El fondo de inversión estadounidense Blackstone y el fondo EQT han acordado la adquisición de la empresa de servicios medioambientales y gestión de residuos Urbaser, que está valorada en unos 5.800 millones de euros.

La operación de adquisición a fondos gestioandos por Platinum Equity está sujeta a las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias, según ha indicado Urbaser este jueves en un comunicado.

Ambas firmas apoyarán al equipo directivo en la continuidad de su expansión en el segmento de residuos industriales, al tiempo que reforzarán las operaciones municipales, núcleo del negocio de Urbaser, y su papel como socio estratégico a largo plazo de los ayuntamientos.

Inversión y crecimiento

El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha destacado que esta operación "pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity durante estos años".

"Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos", ha concluido.

El compromiso de Urbaser con la innovación se refleja en su amplia experiencia en el desarrollo y la operación de plantas de valorización energética de residuos ('energy-from-waste'), así como en otras infraestructuras avanzadas de tratamiento que impulsan el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor de la gestión de residuos.

JP Morgan y UBS Investment Bank han actuado como asesores financieros de Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA lo han hecho como asesores financieros de EQT. Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez han prestado asesoramiento legal a Blackstone y EQT.