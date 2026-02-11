Siemens Energy gana un 242% más en su primer trimestre fiscal tras reducir Siemens Gamesa un 48% sus pérdidas

Las claves nuevo Generado con IA Siemens Energy obtuvo un beneficio neto de 677 millones de euros en su primer trimestre fiscal, lo que representa un aumento del 242% respecto al año anterior. La filial Siemens Gamesa redujo sus pérdidas trimestrales un 47,7%, hasta los 221 millones de euros, gracias al impulso del negocio eólico marino y el aumento de la productividad. Los pedidos de Siemens Energy crecieron un 28,8% interanual, alcanzando los 17.609 millones de euros, y los ingresos totales del trimestre subieron un 8,2%. Siemens Energy mantiene buenas perspectivas para el ejercicio, esperando un crecimiento de ingresos del 11%-13% y un beneficio neto entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Siemens Energy obtuvo un beneficio neto atribuido de 677 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal, que discurrió entre octubre y diciembre de 2025, lo que supone una mejora del 242% respecto de las ganancias anotadas un año antes por el dueño de la antigua Gamesa.

Por su parte, su filial, el fabricante eólico Siemens Gamesa logró reducir un 47,7% sus 'números rojos' trimestrales, hasta 221 millones.

"Hemos tenido un comienzo de ejercicio muy sólido. La alta demanda sostenida en nuestros negocios de turbinas de gas y tecnologías de red está contribuyendo significativamente al rendimiento general", declaró Christian Bruch, consejero delegado de Siemens Energy.

"También en el negocio eólico, se observan indicios iniciales de una modesta mejora", añadió.

Los pedidos de Siemens Energy en el trimestre aumentaron un 28,8% interanual en cifras absolutas, mientras que en términos comparables lo hicieron un 33,9%, hasta los 17.609 millones de euros. Ello llevó su cartera de pedidos hasta los 146.000 millones de euros, un 11,2% más.

Los ingresos de la alemana entre octubre y diciembre del año pasado ascendieron a 9.675 millones de euros, con una mejora del 8,2% en términos absolutos y del 12,8% en cifras comparables, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable de la empresa.

En concreto, el negocio de servicios de gas facturó en el trimestre 3.097 millones de euros, un 9,7% más, mientras que la división de tecnologías de red ingresó 3.054 millones, un 23% más, pero el negocio de transformación industrial retrocedió un 2,5%, hasta 1.303 millones.

Siemens Gamesa

De su lado, Siemens Gamesa registró ingresos trimestrales de 2.355 millones, un 2,6% menos en cifras absolutas, pero un 3,9% más en datos comparables.

Por su parte, los pedidos disminuyeron un 36%, hasta 1.556 millones, y el resultado del ejercicio arrojó pérdidas de 221 millones de euros, un 47,7% por debajo de los 'números rojos' de 423 millones anotados por el negocio en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este sentido, la alemana destacó que el crecimiento comparable de los ingresos de Siemens Gamesa en el trimestre obedeció al impulso del negocio 'offshore' (eólica marina), que compensó con creces la disminución en el área 'onshore' (eólica terrestre), mientras que el negocio de servicios registró un claro aumento.

De este modo, la compañía señaló la evolución positiva del resultado de la división antes de extraordinarios como consecuencia principalmente del aumento de la productividad, el progreso en el negocio de servicios y a la compensación de los efectos temporales a lo largo del año.

En este sentido, los elementos extraordinarios contabilizados en el trimestre, con un impacto adverso de 175 millones, frente a los 49 de un año antes, se debieron al cierre de la venta del negocio eólico indio, que se compensó solo parcialmente con extraordinarios positivos relacionados con la venta del negocio de electrónica eléctrica.

Perspectivas futuras

De cara al conjunto del ejercicio, Siemens Energy confía en que las tendencias positivas actuales en el sector energético se mantengan.

Ha confirmado su expectativa de un crecimiento de los ingresos del 11%-13%, un margen de beneficio antes de extraordinarios del 9%-11%, así como un beneficio neto de entre 3.000 y 4.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de impuestos de 4.000 a 5.000 millones de euros.

Asimismo, la alemana ha reiterado que Siemens Gamesa mantiene su plan de alcanzar el punto de equilibrio en el ejercicio 2026, subrayando que las medidas operativas subyacentes están dando resultados, en particular la mejora de la productividad en 'offshore' y el aumento de la rentabilidad de los servicios en tierra.