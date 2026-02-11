Repsol consigue que se le adjudique, en la primera ronda, varios bloques de exploración en Libia en casi dos décadas

Las claves nuevo Generado con IA Repsol, en consorcio con Mol y TPOC, ha sido adjudicataria de varios bloques de exploración en Libia en la primera ronda pública en casi dos décadas. La adjudicación busca revitalizar el sector petrolero libio, con áreas en las cuencas terrestres de Sirte y Murzuq y la cuenca marina de Sirte. También resultaron adjudicatarios consorcios como Eni-Qatar Energy, Chevron y Aiteo, atrayendo a grandes empresas internacionales al país. La ronda marca un hito para duplicar la producción de crudo en Libia, tras más de 17 años de suspensión en la exploración y producción.

Repsol, en consorcio con la húngara Mol y la turca TPOC, ha resultado adjudicataria en la primera ronda de licitación pública de bloques de exploración de petróleo y gas celebrada por la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) de Libia en casi las últimas dos décadas.

Junto a la española, la húngara y la turca, han resultado adjudicatarios en esta licitación, que busca revitalizar el sector petrolero en el país africano, los consorcios Eni-Qatar Energy, así como la estadounidense Chevron y la nigeriana Aiteo, informó la corporación.

En la subasta se han asignado áreas localizadas en las cuencas terrestres de Sirte y Murzuq, así como en la cuenca marina de Sirte, en el Mediterráneo.

Repsol, que inició su actividad de exploración y producción en Libia a principios de los años 70, desarrolla su actividad en el país a través de su filial Repsol Exploration Murzuq S.A. (REMSA), mientras que las operaciones de desarrollo y producción son realizadas por Akakus Oil Operations; una compañía operadora conjunta en nombre de la Corporación Nacional Libia de Petróleo y la propia Repsol, TotalEnergies, OMV y Equinor).

En su discurso, el presidente del consejo de administración de la NOC, Masoud Suleiman, destacó que el éxito de esta ronda representa un hito en el desarrollo del sector petrolero libio y la duplicación de la producción de crudo del país.

"Esto, a su vez, conducirá a una reactivación económica que guiará al país hacia la estabilidad y la prosperidad, preservando al mismo tiempo las reservas de crudo de Libia para las generaciones futuras", añadió, poniendo en valor como esta ronda ha atraído a importantes empresas internacionales para invertir en Libia.

Suleiman recalcó que el éxito de esta ronda no se limitó al número y tamaño de las empresas que obtuvieron oportunidades de inversión, "sino que representa una victoria al restaurar la confianza mundial en la capacidad de Libia para recuperarse y desarrollar sus instituciones, en consonancia con los rápidos avances globales en diversos campos, especialmente en el sector energético".

La exploración y producción estuvo suspendida en Libia durante más de 17 años consecutivos. La Corporación Nacional del Petróleo lo revivió a principios del año pasado, a través de una ronda de licitación que recorrió varios de los principales países del mundo, para presentar el proyecto de oportunidad de inversión en 20 bloques.

Entre ellos estaban incluidos nueve bloques 'offshore' y 11 en áreas cercanas a tierras libias, sobre los cuales se realizaron estudios sísmicos y técnicos para proporcionar datos claros a las empresas que deseen participar en la ronda de licitación.