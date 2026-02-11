Naturgy impulsa un 53% la canalización de biometano por sus redes en 2025 y alcanza las 14 plantas operativas

Las claves nuevo Generado con IA Naturgy aumentó un 53% la canalización de biometano en 2025, alcanzando más de 170 GWh a través de sus redes de Nedgia. La compañía cuenta ya con 14 plantas de biometano conectadas, capaces de abastecer a más de 33.000 hogares al año. La inyección de biometano permitió reducir más de 34.000 toneladas de CO2 y refuerza la independencia energética con un gas renovable de origen local. Nedgia tiene 98 proyectos firmados para ampliar la inyección de biometano, que podrían llegar a cubrir el consumo anual de 1,1 millones de hogares en el futuro.

Naturgy, a través de las redes de distribución de su distribuidora de gas Nedgia, canalizó más de 170 gigavatios hora (GWh) de biometano durante 2025, lo que representa un incremento del 53% con respecto al año anterior, con un total de 14 plantas de biometano ya conectadas y en operación.

En un comunicado, la energética destacó que la evolución registrada en 2025 consolida la senda alcista iniciada en ejercicios anteriores y "confirma al biometano como un vector energético clave en el impulso de una transición energética competitiva".

El crecimiento de este gas verde en España se basó en la maduración tecnológica del biometano y en la incorporación progresiva de nuevas plantas de producción a la red de Nedgia.

Cuenta ya con esas 14 instalaciones conectadas que inyectaron durante el pasado año esos 170 GWh de biometano, una cantidad equivalente al consumo anual de más de 33.000 hogares.

Naturgy, la primera gasista y tercera eléctrica de España, estimó que esta energía de origen renovable permitió una reducción de emisiones de más de 34.000 toneladas de CO2.

98 proyectos firmados

Asimismo, este impulso del gas verde continuará en los próximos meses, ya que Nedgia tiene en cartera 98 proyectos con contrato firmado para inyectar gas verde en la red que podrían sumar un volumen superior a los 5,8 teravatios hora (TWh) al año, cifra equivalente al consumo anual de 1,1 millones de hogares.

De estos proyectos, 14 podrían comenzar a inyectar gas verde en la red a lo largo de 2026.

El consejero delegado de Nedgia, Raúl Suárez, consideró que el biometano "ya es una realidad" en el sistema energético español y señaló que las redes de la energética "están demostrando que pueden integrarlo de forma inmediata y eficiente".

"Desde Nedgia estamos poniendo la infraestructura al servicio de la transición energética, facilitando que un gas verde de origen local llegue a hogares, industrias y comercios, y contribuya de manera directa a la reducción de emisiones y a la independencia energética", añadió al respecto.

El biometano es un gas de origen renovable obtenido a partir del tratamiento de residuos de muy distinto tipo. Gracias a la conexión a la red de las plantas que lo producen, este gas verde puede utilizarse en los mismos usos que el gas natural convencional, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 y reforzando la independencia energética con una fuente autóctona y sostenible.