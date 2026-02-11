Macron acusa a las renovables de España del apagón: "Su propia red no puede soportar un modelo de energía 100% verde"

Las claves nuevo Generado con IA Emmanuel Macron culpa a las renovables y a la red eléctrica española del apagón del 28 de abril, y no a la falta de interconexiones con Francia. Macron defiende que la red eléctrica de España no puede soportar un modelo 100% renovable y que se necesitan centrales que aporten estabilidad, como las nucleares. Francia reafirma su apuesta por el tándem nuclear-renovables, manteniendo y ampliando su parque nuclear como base de su sistema eléctrico hasta 2050. El plan francés prevé construir hasta 14 nuevos reactores EPR2 y alcanzar la neutralidad climática combinando eficiencia, sobriedad, energía nuclear y renovables.

La causa del apagón del pasado 28 de abril fue de las renovables y de la red eléctrica, no de las interconexiones con Francia. Eso es lo que ha dicho el presidente galo, Emmanuel Macron, en un encuentro con periodistas internacionales.

"La cuestión en España es un falso debate. Su problema es que tiene un modelo de energía 100% renovable que su propia red nacional no puede soportar", ha declarado.

"El apagón en España no tiene nada que ver con las interconexiones, sino con el hecho de que ningún sistema, al menos con la tecnología actual, puede sostener tal dependencia de la energía renovable", señala.

"Se necesita estabilidad en la matriz energética porque, de lo contrario, se producen choques demasiado grandes. Pero no se trata solo de interconexiones. Se necesitan redes", matiza.

Es decir, el problema fue la ineficacia de las redes eléctricas, el exceso de renovables y la falta de centrales síncronas que dieran firmeza al sistema, como las nucleares.

Esas declaraciones reafirman la posición de Francia en mantener e impulsar su parque nuclear, que supone a día de hoy más del 70% de la capacidad eléctrica instalada en todo el país, y que durante años ha servido como pila de respaldo exportando energía a países vecinos como Alemania.

Y también suponen eximir de alguna responsabilidad a las interconexiones con Francia, uno de los factores a los que se apuntan desde varios informes internacionales e independientes.

Tandem nuclear-renovables

Francia está diseñando un sistema eléctrico muy electrificado, con el tándem nuclear‑renovables como columna vertebral y el objetivo de descarbonización total a 2050.

Pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050 apoyándose en cuatro pilares: sobriedad (menos consumo), eficiencia energética, relanzamiento nuclear y aceleración de renovables.

Y en concreto de la tecnología nuclear, quiere mantener prácticamente todo el parque actual (unos 63 GW) con extensiones de vida más allá de los 50 años para las centrales que puedan operar con seguridad.

Además pretende construir seis nuevos reactores EPR2 hasta sumar unos 10 GW antes de 2050. El EPR2, European Pressurized Reactor, es un reactor de agua a presión (PWR) de tercera generación, de unos 1.600 MW por unidad, y el modelo EPR2 es la “segunda generación” de ese diseño.

También prevé una opción de hasta ocho reactores adicionales (en total, hasta 14).

El objetivo de añadir unos 27 GW de nueva capacidad nuclear de aquí a 2050, busca reforzar el papel del átomo como base del mix eléctrico.