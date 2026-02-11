La CNMC evaluará si los límites a la expansión de gasolineras en determinadas zonas sigue siendo necesaria

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha iniciado un estudio para analizar si sigue siendo necesaria la restricción que impide a operadores mayoristas de carburantes expandir sus gasolineras en zonas donde superan el 30% de cuota. La revisión surge tras una solicitud de la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La consulta pública estará abierta hasta el 5 de marzo para recoger aportaciones de empresas, consumidores, asociaciones y expertos. La limitación, vigente desde 2013, fue introducida para fomentar la competencia en el mercado de distribución de carburantes y cuenta con una cláusula de revisión del Gobierno.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un estudio para analizar la limitación legal que, desde 2013, prohíbe a los operadores mayoristas de carburantes expandir sus estaciones de servicio o firmar nuevos contratos en exclusiva en provincias, islas o ciudades autónomas donde superen el 30% de cuota.

Según informó el regulador, el estudio se inicia tras recibir una solicitud de la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta manera, el organismo presidido por Cani Fernández evaluará cómo ha funcionado la restricción y su impacto en la estructura y competencia del mercado minorista de carburantes durante estos años y si sigue siendo necesaria.

A través de la consulta pública, disponible hasta el 5 de marzo, la CNMC recabará las aportaciones de empresas, titulares de estaciones de servicio, consumidores y usuarios, asociaciones, administraciones públicas, expertos y cualquier persona u organización que quiera enviar información relevante.

Esta limitación, incluida en la Ley 8/2015, forma parte de varias reformas que se adoptaron para mejorar la competencia en la distribución de carburantes.

Cuenta con una cláusula de revisión que permite al Gobierno revisar el porcentaje del 30% o levantar la prohibición "cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen".