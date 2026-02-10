Axpo y Grupo Enhol firman un PPA a largo plazo por 3,7 TWh, el mayor suscrito por Axpo Iberia hasta la fecha

Las claves nuevo Generado con IA Axpo y Grupo Enhol han firmado un contrato PPA a 10 años por 3,7 TWh, el mayor acuerdo de este tipo para Axpo Iberia. El acuerdo cubre la mayor parte de los activos eólicos operativos de Grupo Enhol en España, reforzando su estructura en renovables. La operación proporciona estabilidad financiera y mejora la gestión del riesgo de mercado para ambas compañías. Este PPA consolida la posición de Axpo y Grupo Enhol como referentes en el mercado europeo de energías renovables.

Axpo y Grupo Enhol han firmado un contrato de compraventa de energía a largo plazo (Power Purchase Agreement, PPA) por un volumen total de 3,7 teravatios hora (TWh) y una duración de 10 años, lo que convierte a esta operación en el mayor PPA a largo plazo firmado hasta la fecha por Axpo Iberia.

El acuerdo abarca la mayor parte de la cartera de activos eólicos operativos de Grupo Enhol en España y representa una operación estratégica que permitirá a la compañía navarra avanzar en la optimización de su estructura de negocio en energías renovables en Europa.

Refuerza así, la estabilidad de ingresos, mejorando la visibilidad a largo plazo de sus activos y consolidando una gestión más eficiente del riesgo de mercado.

Grupo Enhol y Axpo Iberia mantienen una relación comercial de más de dos décadas basada en la confianza mutua, la profesionalidad y un profundo conocimiento del mercado energético.

Esta nueva operación consolida una colaboración de largo recorrido en un contexto marcado por la mayor volatilidad de los mercados eléctricos y el papel creciente de los PPAs como instrumentos clave para asegurar certidumbre financiera y estabilidad operativa.

Con más de 90 años de trayectoria y 30 de ellos en el sector de las renovables, Grupo Enhol es un grupo inversor familiar navarro dirigida actualmente por la cuarta generación, que ha sabido combinar sus valores empresariales con un elevado grado de profesionalización en la gestión.

La dirección del Grupo mantiene una pasión evidente por el negocio energético, un rasgo distintivo que se refleja tanto en el desarrollo de sus proyectos como en la relación con sus socios estratégicos.

Esta cultura empresarial ha sido clave para consolidar su posicionamiento como uno de los actores relevantes del sector renovable en España y Europa. Para Axpo Iberia, esta operación refuerza su papel como socio de referencia para productores renovables, aportando soluciones a largo plazo que combinan gestión de riesgo, estabilidad financiera y profundo conocimiento de los mercados mayoristas de energía.

Tras la firma del PPA, Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia, afirmó que “el volumen y la duración del acuerdo subrayan la capacidad de Axpo para estructurar operaciones complejas y de gran escala en un entorno energético cada vez más exigente".

"Con la firma de este PPA, ambas compañías avanzan en sus respectivas estrategias de crecimiento y consolidación en el mercado europeo de energías renovables, contribuyendo al desarrollo de un sistema energético más estable, competitivo y descarbonizado”.

Por su parte, Diego y Gonzalo Oliver, directores generales mancomunados de Grupo Enhol destacaron que “este acuerdo con Axpo refuerza nuestra estabilidad y evolución estratégica de nuestro negocio renovable en Europa".

"La operación refleja nuestra apuesta por una gestión financiera sólida, una visión industrial de largo recorrido y alianzas estratégicas con socios de primer nivel”.

Esta operación refuerza el posicionamiento de Axpo y Grupo Enhol como actores de referencia en el mercado europeo de energías renovables y pone de manifiesto la creciente relevancia de los acuerdos a largo plazo como palanca clave para la estabilidad, la competitividad y la transición hacia un sistema energético descarbonizado.