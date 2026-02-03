Las grandes eléctricas piden abrir las inversiones en la red de transporte a distribuidores para acelerarlas

Aelec pide mayor transparencia sobre los permisos de conexión y el avance de las inversiones en la red de transporte eléctrico.

La asociación reclama la publicación de mapas de distribución y transporte eléctricos que reflejen la capacidad real del sistema, para evitar una visión distorsionada.

Aelec advierte que la falta de inversión de Red Eléctrica de España ha provocado una precariedad en la red, limitando la capacidad de atender la demanda.

Las grandes eléctricas, agrupadas en Aelec, solicitan permitir que los distribuidores inviertan en la red de transporte eléctrico para acelerar su modernización.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP España, ha pedido "un mecanismo urgente" para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico, "más rápido que lo previsto en la planificación, y abriendo esas inversiones a los distribuidores para acelerarlas", ante su precariedad.

En unas declaraciones, Aelec considera que esa precariedad "es consecuencia directa" de que el ritmo de inversión de Red Eléctrica de España (REE) -filial de Redeia- no ha alcanzado lo previsto en las planificaciones pasadas y futura (2020-2026), "retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red".

Por ello, pide que, "para evitar dar una imagen engañosa de la realidad", se publiquen los mapas de distribución y de transporte de "forma rigurosa y coherente, asegurando que refleja la capacidad real del sistema".

"La situación actual evidencia los problemas de capacidad que tiene el sistema una vez más. Además, se refleja que la red de transporte está agotada para atender la demanda de los distribuidores.

El actual proceso de planificación llega demasiado tarde para solucionar este problema aumentando las inversiones en la red, corrigiendo las limitaciones actuales y elevando el nivel de recursos frente al escaso incremento del 8% que se había previsto en esta categoría", añade al respecto.

Aelec responde así a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de abrir un trámite de audiencia a una propuesta de resolución para retrasar tres meses la publicación de los primeros mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte eléctrico, que estaba previsto inicialmente para este 2 de febrero.

Además, recuerda que, desde septiembre, los distribuidores eléctricos vienen publicando de manera regular los mapas de capacidad de las redes de distribución.

En este sentido, la asociación señala que la capacidad disponible en los nudos de transporte no depende únicamente de la red de transporte.

También depende de la potencia asignada por los distribuidores a los clientes que se conectan a sus redes aguas abajo, y que han venido comunicando a REE estas potencias "de forma completa y objetiva, tal como establece la normativa".

Situación precaria

Igualmente, subraya que estos datos, que "no son negociables ni discrecionales", reflejan solicitudes de acceso ya concedidas y compromisos firmes con los consumidores, mientras que REE ha estado asignando capacidad en la red de transporte a los consumidores conectados a su red, "en perjuicio de los consumidores que se conectan a la red de distribución, lo que coloca a los distribuidores en una situación aún más precaria".

De esta manera, advierte de que, con los criterios aprobados en la resolución, en muchos casos la capacidad que REE considera disponible en un nudo es inferior a la ya asignada por los distribuidores a sus clientes, "lo que evidencia que la precariedad de la red de transporte es aún mayor de lo que muestran los mapas de distribución".

Por último, la asociación también solicita más transparencia sobre el estado de la red de transporte, "en particular sobre los permisos concedidos para conexión directa a la red de transporte, en perjuicio de los que se quieren conectar directamente a la red de distribución y sobre el grado de ejecución de las inversiones para atender la demanda".